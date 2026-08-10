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Bolsa de Valores Ibovespa cai por cautela com agenda forte da semana, mas recuo é limitado por petróleo Piora coincidiu com a deterioração de alguns papéis como de bancos e fraqueza das bolsas em Nova York

Após subir 0,24%, na máxima aos 172.935,59 pontos, vindo de abertura estável em 172.513,24 pontos, o Ibovespa virou e renovou uma sequência de mínimas, indo para os 171 mil pontos, na manhã desta segunda-feira, 10.

A piora coincidiu com a deterioração de alguns papéis como de bancos e fraqueza das bolsas em Nova York. Especialistas dizem não ver uma razão específica para este movimento, a não ser uma postura cautelosa pela forte agenda desta semana, com dados e divulgações que poderão influenciar a política monetária no Brasil e nos EUA.

"Os mercados estão em compasso de espera pelas divulgações desta semana", diz Pedro Cutolo, estrategista da One.

Conforme Cutolo, as pesquisas eleitorais para a Presidência da República, que têm saído, estão sendo monitoradas, mas sem influenciar os ativos. Agora, o foco é ver como os dados e a comunicação dos bancos centrais vão se refletir nos preços, indica.

Entre as divulgações estão a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, amanhã, além de dados de varejo e de serviços nos próximos dias. No exterior, a inflação é foco por meio do CPI e do PPI dos Estados Unidos, na quarta e quinta-feira, respectivamente.

Fora a expectativa dos dados, que poderão ajudar na calibragem das apostas para a política monetária do Copom do Banco Central e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os riscos geopolíticos seguem acesos e a temporada de balanços cheia.

Sem sinais de acordo entre EUA e Irã, o petróleo chegou a subir mais de 3% no final da manhã, com o Brent em US$ 86,39 o barril, elevando preocupações inflacionárias e ainda mais pela divulgação do CPI norte-americano, sobretudo após o payroll mostrar fechamento de vagas de emprego nos EUA na semana passada A despeito da cautela, a alta favorecia as ações da Petrobrás a 1,5%, limitando queda do Ibovespa a 0,19%, para 172.179,07 pontos.

A principal rota de navegação de petróleo segue fechada. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã reafirmou que o país não reabrirá o Estreito de Ormuz até que Washington atenda às condições iranianas.

No campo corporativo, a Embraer encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 1,113 bilhão, o que representa um crescimento de 25,1% ante o apurado no igual intervalo do ano passado. As ações subiam 7,2% às 11h40.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 1,73%, aos 172 513,42 pontos, menor nível em um mês, devido ao recuo das ações da Petrobras, diante da frustração de investidores em relação ao pagamento de dividendos extraordinários.

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