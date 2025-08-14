A- A+

Mercado Ibovespa cede 0,24%, aos 136,3 mil pontos, em baixa pelo segundo dia O giro financeiro ficou em R$ 22,6 bilhões nesta quinta-feira. Na semana, o Ibovespa sobe 0,33% e, no mês, ganha 2,47%, colocando a alta do ano a 13,36%

O Ibovespa aderiu à estabilidade ao longo da tarde, em margem de variação relativamente estreita na etapa vespertina após ter oscilado, mais cedo, cerca de 1,8 mil pontos entre a mínima (135.587,94) e a máxima (137.436,74) da sessão, em que saiu de abertura aos 136.681,16 pontos. Contudo, no meio da tarde, novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil contribuíram para firmar o sinal negativo do Ibovespa no fechamento, em baixa de 0,24%, aos 136 355,78, após queda de 0,89% no dia anterior.

O giro financeiro ficou em R$ 22,6 bilhões nesta quinta-feira. Na semana, o Ibovespa sobe 0,33% e, no mês, ganha 2,47%, colocando a alta do ano a 13,36%.



Trump afirmou nesta quinta-feira (14) que o Brasil aplica "tarifas tremendas" e é um dos piores parceiros comerciais dos Estados Unidos, apesar de os americanos sustentarem superávit com o País há mais de 15 anos. E voltou a mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar no Brasil, como um "homem honesto". "É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro", disse o presidente americano, observando também que o País tem sido "horrível" nas relações comerciais com os Estados Unidos. Ele disse ainda que não está preocupado com a aproximação entre Brasil e China, como alternativa aos EUA.

Em outro desdobramento negativo no noticiário Brasil-EUA, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) debateu nesta quarta, 13, com integrantes do governo Donald Trump, em Washington, a eficácia, até o momento, das sanções da Lei Magnitsky impostas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme relato de O Globo.

Até agora, as instituições financeiras nacionais vinham apresentando o entendimento de que as operações em real estão liberadas e que o magistrado pode continuar com contas bancárias ativas. Interlocutores de Eduardo Bolsonaro sustentam que, nas conversas de ontem com autoridades americanas, o deputado licenciado teria recebido como resposta a visão de que esta interpretação estaria errada, e que o correto seria o bloqueio total das contas e operações financeiras de Moraes. Eduardo teria deixado as reuniões com a impressão de que ocorrerá uma ação dos EUA dirigida aos bancos brasileiros para cobrar a aplicação da lei.

Na B3, o dia mais uma vez foi predominantemente negativo para as ações de primeira linha, com poucos nomes conseguindo se descolar do ajuste, como Banco do Brasil (+2,96%), que divulgará o balanço do segundo trimestre após a sessão desta quinta-feira. Na ponta ganhadora do índice, Hapvida (+8,29%), Ultrapar (+4,01%) e MRV (+3,61%). No lado oposto, Raízen (-12,50%), depois de resultados trimestrais, seguida por Usiminas (-7,19%) e Cosan (-6,57%). Entre as blue chips, Vale recuou 1,24% e as perdas em Petrobras ficaram em 0,94% (ON) e 1,28% (PN).

Embora seja uma iniciativa bem-vinda para os setores produtivos e exportadores mais afetados pela tarifa de 50% aplicada pelos EUA, o plano de contingência anunciado ontem pelo governo federal ficou de fora da meta fiscal: uma reação do mercado muito mais baseada na "forma" como o plano foi concebido do que no volume de recursos disponibilizados, aponta Gustavo Mendonça, especialista da Valor Investimentos. "Quadro fiscal ainda preocupa, e essa reação se dá numa semana em que os dados de inflação mais recentes traziam alívio", acrescenta.

De acordo com relato da Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o plano anunciado pelo governo é suficiente no momento, embora ele tenha deixado em aberto a possibilidade de novos aportes em fundos garantidores, fora da meta fiscal. Ceron reconheceu que o projeto de lei complementar apresentado na quarta-feira, 13, não fixa teto para o valor total que ficará fora das regras fiscais.

O anúncio da reação do governo ao tarifaço americano chega em momento de retração do investidor estrangeiro, cujo fluxo até a virada do primeiro para o segundo semestre foi essencial a que o Ibovespa buscasse nova máxima histórica em 4 de julho, aos 141 mil pontos. No mês de agosto, até o dia 12, houve retirada de R$ 771,178 milhões de recursos da B3 por investidores estrangeiros. No acumulado do ano, o fluxo de capital externo continua positivo em R$ 19,306 bilhões.

Veja também