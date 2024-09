A- A+

CÂMBIO Ibovespa opera instável em dia de novo estímulo na China, avanço dos juros futuros e NY fraca Às 11h03, o Ibovespa operava no zero a zero aos 132.736,67 pontos, depois de subir 0,01% na abertura, tocar mínima a 132.509,30 pontos (-0,17%) e ir à máxima de 133 119,70 pontos, quando avançou 0,29%

O Ibovespa abriu com eleve alta nesta segunda-feira - último dia de setembro -, após o anúncio de mais estímulos econômicos na China. O minério de ferro fechou hoje com ganhos de 10,71% em Dalian, o que influencia as ações do setor de metais na Bolsa. Ainda assim, o principal indicador da B3 passou a operar entre leve queda e alta, diante da fraqueza das bolsas americanas e recuo do petróleo, que atinge os papéis da Petrobras.

Na sexta, o Índice Bovespa fechou com baixa de 0,21%, aos 132 730,36 pontos, mas encerrou a semana com elevação de 1,27%. "Ainda há um resquício do impacto dos estímulos na China, mas o mercado tenta uma devolução da alta dos últimos dias. Hoje não tem grandes novidades que movimentem os mercados", diz Carlos Lopes, economista do BV.

Os investidores esperam sinais principalmente a respeito da política monetária americana, o que poderá acontecer por meio do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em evento hoje à tarde. Também está previsto o payroll de setembro nos Estados Unidos nos próximos dias.

"A semana certamente não será fácil", prevê Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, citando ainda o agravamento do conflito entre Israel e o Hezbollah como eventual limitador a um avanço do Ibovespa. "Há espaço para recuperação diante das perdas anteriores. Se ultrapassar os 134 mil, tenderia a acionar o nível dos 137 mil pontos", acrescenta Bandeira.

No Brasil, o quadro fiscal e de inflação continua ensejando cuidado e mais aperto monetário. Apesar de a estimativa mediana para a inflação suavizada dos próximos 12 meses ter arrefecido a 3,97% (de 4,40%) no Focus de hoje, a projeção para a Selic no final deste ano foi a 11,75% (de 11,50% antes).

A China anunciou ontem que autorizará compradores de moradias a refinanciar suas hipotecas, na última de uma série de medidas de estímulo reveladas desde a semana passada para impulsionar a segunda maior economia do mundo.

Às 11h03, o Ibovespa operava no zero a zero aos 132.736,67 pontos, depois de subir 0,01% na abertura (132.761,20 pontos), tocar mínima a 132.509,30 pontos (-0,17%) e ir à máxima de 133 119,70 pontos, quando avançou 0,29%. Vale ON avançava 1,55%, influenciando os demais papéis do setor de metais. Já Petrobras perdia entre 0,30% (PN) e 0,71% (ON). Assai e Carrefour estavam entre as maiores perdas, de 5,30% e 4,095, pela ordem. Já Vamos ON subia 4,00%.

