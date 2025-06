Ibovespa despenca por ceticismo fiscal após anúncio de alternativas a aumento de IOF

A- A+

O Ibovespa despenca e cai mais de 1,00%, para a faixa dos 134 mil pontos na manhã desta segunda-feira, 9. Desta forma, já perdeu quase 2 mil pontos entre a máxima de 136.105,81 pontos (variação zero) e mínima em 134.118,64 pontos (-1,36%).

A desvalorização é quase geral na carteira teórica. De 87 ações, só seis subiam às 11h16.

A agenda de indicadores hoje é esvaziada aqui e no exterior. Os mercado esperam dados de inflação, que sairão amanhã no Brasil (IPCA) e nos EUA (CPI), de maio.

Na bolsas de Nova York, o viés é de alta da maioria dos índices, enquanto investidores esperam uma nova rodada de discussão entre EUA e China, que está prevista acontecer hoje em Londres.

Os investidores se debruçam nas alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para compensar a arrecadação. Ontem à noite, o governo e o Congresso chegaram a um acordo sobre essa questão.

Ao anunciar as alterações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida provisória que reformulará o decreto que elevou a alíquotas do IOF vai prever a redução do gasto tributário de natureza infraconstitucional em pelo menos 10%.

Entre as medidas estão taxação de bets, com a cobrança de títulos incentivados, como LCI e LCA, e fim da alíquota de 9% na cobrança da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) de instituições financeiras - que terão de pagar alíquotas de 15% e 20%.

Conforme fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ajuste de IOF retira alíquota fixa para risco sacado, que tende a reduzir o impacto da medida em 80%.

Ainda há dúvidas sobre os efeitos das medidas na economia, mas as primeiras impressões são negativas. "O governo tirou de um lado e colocou de outro", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Na visão de Laatus, se as mudanças tivessem sido feitas com base em redução de subsídio geraria confiança quanto à busca de melhora estrutural do fiscal. "Tinha sinal positivo entre os Poderes, que estavam se falando. Só que foi mais do mesmo, não fará diferença", diz, acrescentando ainda como desfavorável o aumento da alíquota de CSLL de 9% para 20%. As ações cedem, com o maior recuo de quase 3,00% em Bradesco ON.

Além de se debruçarem nas alternativas anunciadas ao aumento do IOF na noite de ontem, investidores acompanham falas do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em debate promovido pelos jornais Valor Econômico, O Globo e rádio CBN na capital paulista nesta manhã.

Segundo Motta, as mudanças sugeridas pelo governo para reduzir a alta do IOF devem vir por uma medida provisória, por um projeto de lei complementar e, a depender do conteúdo, de uma proposta de emenda à Constituição. "Essa medida provisória vem para um aumento de tributo para alguns setores, como bets, fintechs e títulos. O governo admitiu fazer um corte de isenções fiscais, tem que ser por lei complementar, se formos debater apenas as infraconstitucionais. Se formos debater o pacote todo, terá que ser por PEC", disse.

"O Legislativo tem colocado bastante em pauta a importância de corte de gastos", pontua Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.

Para a analista da Rico, o ponto negativo nas medidas anunciadas é que não houve nenhum anuncio de corte de gastos até então, apenas aumento de impostos em outras áreas. "O mercado está fazendo as contas de como isso terá impacto nas empresas", completa Sene.

No boletim Focus de hoje, por ora, a expectativa é que a Selic termine 2025 em 14,75% e encerre 2026 em 12,50%, segundo a mediana Quanto à inflação, a mediana para o IPCA suavizado 12 meses à frente passou de 4,81% para 4,77%. A taxa ainda está acima do teto da meta, que é 4,50%.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em 0,10%, a 136.102,10 pontos, e terminou a semana com desvalorização de 0,67%. Perto das 11h30, cedia 1,23%, aos 134.384,34 pontos.

Apesar do avanço em torno de 0,50% do petróleo, as ações da Petrobras caíam entre 2,16% (PN) e 1,58% (ON). Vale tinha declínio de 0,215, na esteira do recuo de 0,71% do minério de ferro hoje em Dalian.



