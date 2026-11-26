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INVESTIMENTO Ibovespa dispara com 'efeito Trabuco' e IPCA-15 abaixo do esperado A inflação medida pelo IPCA-15 subiu menos do que o esperado em novembro

Já praticamente na largada, o Ibovespa subia forte nesta quinta-feira, 26. Após a abertura em 166.698,56 pontos, o Índice Bovespa engatou sucessivas máximas, saltando cerca de 7.200 pontos até por volta das 11h20 e mirando os 174 mil pontos.



A valorização é praticamente generalizada. No horário citado, apenas Suzano (-0,54%) e Santander (-0,37%) caiam, de um total de 76 ativos. A liquidez hoje por ser reduzida, devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que fecha nos mercados por lá.

Além da expectativa crescente no mercado de um nome para o Ministério da Fazenda com um perfil mais técnico e ortodoxo para enfrentar os desafios econômicos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) de novembro também reforça o bom humor. Além disso, há novas medidas fiscais no radar do mercado

A inflação medida pelo IPCA-15 subiu menos do que o esperado em novembro, tirando do foco apostas de alta de alta da Selic, em dezembro, principalmente na curva futura de juros.

São esses os dois principais drives, diz Guilherme Falcão, sócio da One. "A sinalização de que o nome que ocupará a Fazenda pode sair em breve e o IPCA-15 de novembro menor. O resultado permite uma fotografia relativamente positiva da inflação", afirma.

"O nome do Luiz Carlos Trabuco ganhou tração", completa Falcão.

Segundo ele, uma eventual ida do executivo, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, seria bem recebida pelo mercado, que o vê como capacitado para conduzir o ajuste fiscal considerado necessário no País.





Ontem, o Ibovespa reagiu a esse relato e subiu 1,58%, aos 166 684,61 pontos, após quatro pregões seguidos de queda.

Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, também avalia como positiva uma eventual ida de Trabuco para a pasta da Fazenda. "Fez uma boa carreira na presidência do Bradesco, tem a confiança do mercado por indicar que teria responsabilidade fiscal maior. Isso é a chave de tudo", analisa.

De acordo com Oliveira, o mercado fica aliviado por Lula considerar um nome não político e minimamente técnico para a o Ministério da Fazenda.

Após encontro ontem, hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir novamente com a equipe econômica para discutir alternativas de contenção de gastos obrigatórios, com o objetivo de encaminhar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao Congresso ainda neste ano.

"Os R$ 50 bilhões de economia prevista com o pacote anunciado não aliviam. Alguns falam em cerca de R$ 400 bilhões. Um meio termo tiraria pressão de alta dos juros futuros e do dólar", diz o sócio da Blue3.

Divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 registrou alta de 0,22% em novembro, após ter subido 0,32% em outubro. A taxa ficou abaixo do piso das estimativas em pesquisa Projeções Broadcast, que era 0,27%. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula 4,64%, acima do teto da meta de 4,5%.

Às 11h41, o Ibovespa subia 4,14%, aos 173.581,92 pontos, ante máxima em 174.331,96 pontos (+4,59%).

Em Dalian, o minério de ferro fechou com valorização de 1,07%. Vale recupera parte do tombo recente de cerca de 5%, ao subir 2% O petróleo avança mais de 1,5%, ajudando ainda os papéis do setor. Petrobrás tinha alta de mais de 4%. Entre bancos, a maior alta era Bradesco PN, de quase 8%.

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