Ibovespa é contaminado por mau humor externo e pela queda de 2% da Vale

A- A+

A bolsa brasileira cedeu menos que os índices de Nova York, mas foi contaminada pelo mau humor externo, que se acentuou no período da tarde após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reconhecer que a política tarifária dos Estados Unidos pode gerar inflação e desaceleração econômica.

Investidores também digerem, desde cedo, as restrições a exportações de chips à China impostas por Donald Trump, em mais um sinal de escalada da guerra comercial.

No cenário corporativo, Vale cedeu 2% após reportar produção abaixo do esperado no primeiro trimestre de 2025, em dia de queda moderada do minério de ferro.

O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,72%, aos 128.316,89 pontos, perto da mínima (-0,85%) de 128.149,10 pontos. O giro financeiro somou R$ 25,1 bilhões.

O mercado amanheceu com um alerta da Nvidia sobre restrição do governo dos EUA à exportação de seus chips AI H20 para a China.

Segundo o especialista em mercado de capitais e sócio da AVG Capital, Lucas Almeida, a medida pode gerar um prejuízo estimado de até US$ 5,5 bilhões e reacende o temor de uma guerra comercial prolongada, o que contaminou todo o setor de tecnologia nos EUA e aumentou a aversão a risco global.

Há receio de que a restrição seja delegada para outros setores no futuro, acrescenta o operador de renda variável da Manchester Investimentos Rubens Cittadin.

"Os microchips são componentes essenciais para toda a cadeia produtiva americana, então há dúvida se essa restrição não pode ser estendida para outras áreas futuramente."

Além de restrições às exportações de chips, Trump afirmou que, caso a China tome novas medidas retaliatórias, terá que pagar tarifas de até 245% para exportar aos EUA, sendo que hoje a taxa vai até 145%.

O sentimento externo negativo - visto principalmente na queda de 3% do Nasdaq, pressionado pelo tombo de 6,8% da Nvidia - piorou ainda mais após Powell afirmar que as tarifas de Trump têm grande probabilidade de gerar pelo menos um aumento temporário na inflação.

O presidente do Fed disse também que os mercados estão com dificuldade para lidar com tanta incerteza, relacionada a tarifas, o que se traduz em volatilidade.

"Antes Powell dizia que não via possibilidade de recessão, mas de 15 dias para cá acabou mudando o discurso", nota Bruna Centeno, economista, sócia e advisor na Blue3 Investimentos.

A maior pressão sobre a carteira teórica do Ibovespa ficou para Vale (-2,32%), que divulgou uma produção de minério de ferro abaixo do esperado nas prévias operacionais do primeiro trimestre, de modo que nem o PIB da China acima do esperado no primeiro trimestre tenha amparado uma alta na ação ou na commodity nesta terça-feira.



Veja também