Ibovespa ensaia firmar tendência em alta com avanço de Petrobras e Vale

A- A+

Depois de patinar no início do pregão, o Ibovespa ensaia um movimento de alta na manhã desta quinta-feira, 17, apoiado principalmente nas ações da Petrobras e da Vale. Os papéis da estatal acompanham a recuperação do petróleo no mercado internacional, enquanto os da mineradora recompõem parte das perdas registradas na véspera. A proximidade do feriado, no entanto, pode redobrar a cautela do investidor e limitar movimentos mais amplos, afirmam operadores nas mesas de negociação.

Para Felipe Moura, analista da Finacap, embora não tenha escapado da volatilidade internacional gerada pela imposição de novas tarifas de comércio exterior americana, no geral o mercado brasileiro se comporta relativamente bem, e a Bolsa brasileira pode ser beneficiada tanto pela taxação americana menos agressiva como também pela desconcentração de fluxos de capitais nos Estados Unidos.

"O mercado está bem distorcido em termos de preço e no geral a tendência é a recuperação. Basicamente a toada é o seguinte: o investidor doméstico está atento às questões relacionadas a política e eleições, e o estrangeiro opera de olho na virada do ciclo para os emergentes", afirma o analista.

Às 11h13, o Ibovespa marcava 128.653,08 pontos, em alta de 0,26%.

Veja também