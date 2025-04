Ibovespa fecha dia em alta de 1,05% e acumula valorização de 0,34% em semana volátil

A- A+

O Ibovespa engatou alta no período da tarde desta sexta-feira acompanhando o movimento de Nova York e sustentado principalmente por ações de commodities - tanto Petrobras quando Vale subiram cerca de 2% -, fazendo com que o índice conseguisse acumular uma valorização de 0,34% nesta semana marcada por grande volatilidade. Investidores, contudo ainda ponderam que o nível de incerteza envolvendo a guerra comercial permanece elevado.

A China anunciou que a partir do sábado a tarifa retaliatória contra os Estados Unidos será elevada de 84% para 125%, mas sinalizou que não vai mais igualar eventuais novas elevações de tarifas pelos EUA, com o argumento de que as importações americanas não são mais comercializáveis nos níveis atuais.

Tal sinalização fez com que o mercado ficasse um pouco menos receoso, na avaliação do head de Renda Variável da HCI Advisors, João Paulo Fonseca.

"Então o movimento agora é do Ibovespa subindo junto com a Bolsa americana, além de sinalização do presidente Donald Trump de que continua aberto a uma negociação mais ampla com a China", avalia.

A secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que por ora as tarifas contra Pequim continuam em 145% e que as medidas econômicas ajudarão a pagar a dívida americana. Leavitt afirmou ainda que Trump continua aberto e otimista com relação ao acordo com a China, embora não tenha comentado se os EUA estão em contato ou não com o país asiático para realizar negociações.

Segundo o operador de renda variável da Manchester Investimentos, Henrique Lenzi, "foi um dia marcado por um certo arrefecimento da guerra comercial", ponderando, contudo, que ainda pode ser cedo para cravar isto, considerando que pode ter muitos acontecimentos daqui para frente.

"Por mais que Trump não tenha voltado atrás em relação às taxações com a China, o reforço de que busca um acordo com a segunda maior economia do mundo traz um pouquinho mais de tranquilidade, então por isso vimos o petróleo voltando e fechando em alta", acrescenta Lenzi. O petróleo WTI para maio subiu 2,38%, a US$ 61,50 o barril, e o Brent para junho avançou 2,26%, a US$ 64,76 o barril, dando força para Petrobras subir 1,99% (PN) e 1,98% (ON).

O minério de ferro subiu 0,71% em Dalian, na China, a US$ 96,79 e sustentou a alta de 1,67% de Vale ON.

Grandes bancos avançaram entre Itaú PN (+0,51%) e Bradesco PN (+1,37%). Algumas ações cíclicas figuraram entre as maiores altas do Ibovespa, como Vamos (+12,73%, com recomendação de compra pelo Morgan Stanley), Azzas (+4,00%) e RDsaúde (+3,84%), na esteira do fechamento da curva de juros.

O Ibovespa fechou esta sexta-feira com alta de 1,05%, aos 127 682,40 pontos, e giro financeiro somou R$ 22,4 bilhões.



