INVESTIMENTO Ibovespa fica estável por falta de novidades, mas defende nível histórico de 146 mil pontos Investidores monitoram as notícias de Brasília com o relatório da regulamentação da reforma tributária pronto para ser votado nesta quarta-feira (24) no plenário do Senado

O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta quarta-feira, 24, após ganhos recentes, apesar do viés de alta dos índices de ações norte-americanos nesta manhã e da elevação acima de 1,50% nas cotações do petróleo.

A indefinição do principal indicador da B3 ocorre em meio à estabilidade do minério de ferro no fechamento hoje em Dalian, em dia de agenda esvaziada de indicadores e diante de cautela política no Brasil e com os Estados Unidos.

"Tenta realizar um pouco, mas ainda tem apetite por risco", avalia Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

Na terça, as bolsas de Nova York fecharam em baixa após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, citar que os preços das ações estão "altamente valorizados", além de demonstrar cautela sobre a perspectiva de mais cortes de juros. Mercado foca ainda em riscos de paralisação do governo dos EUA.

"A expectativa é de um dia talvez um pouco mais morno", afirma Bruna Sene, analista de renda variável da Rico. "O Ibovespa está próximo do zero a zero e o dólar se fortalecendo frente ao real, é um movimento que acompanha o dólar lá fora, o DXY, com os juros futuros também para cima. Diria que é um dia de certo ajuste depois da nova queda forte no dólar e nos juros, e alta da nossa Bolsa ontem", completa Bruna Sene.

A despeito da esperança de alívio nas negociações entre os governos brasileiro e norte-americano, autoridades do País estão no "modo São Tomé", ou seja, esperar para ver. Em seu discurso ontem na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez afagos a seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e anunciou que se reunirá com ele na próxima semana.

O anúncio instigou o apetite por risco no Brasil, com o Ibovespa fechando em alta de 0,91%, em marca inédita dos 146.424,94 pontos. Na máxima, foi pela primeira vez aos 147 mil pontos.

Autoridades brasileiras e banqueiros viram o aceno como positivo, mas adotam certa cautela quanto a um avanço entre Brasil e EUA. O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, ponderou que o governo ainda precisa aguardar para ver quais serão os desdobramentos da curta conversa inicial, como uma possível interação mais substantiva que ambos indicaram disposição de fazer na semana que vem. A reunião será feita provavelmente por vídeo ou telefonema na próxima semana.

Após o Ibovespa avançar na véspera em meio ao aceno entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, investidores moderam o otimismo. "Normalmente quando sobe muito, depois vai tentando administrar", observa Moreira, da One Investimentos.

Investidores ainda monitoram as notícias de Brasília. Com o relatório da regulamentação da reforma tributária pronto para ser votado nesta quarta-feira no plenário do Senado, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Afresp) alerta que o texto aprovado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na semana passada pode resultar em uma perda anual de R$ 46 bilhões para os Estados e municípios brasileiros.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado avalia a chamada PEC da Blindagem, cuja tramitação enfrenta resistências. O relator iniciou nesta manhã a leitura de voto recomendando rejeição.

No Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, agendou para 1º de outubro a votação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil.

Às 11h16, o Ibovespa zerava a queda a 146.429,97 pontos, vindo de abertura em 146.426,21 pontos, com variação zero, mínima em 146.268,76 pontos (-0,11%) e máxima em 146.585,26 pontos (alta de 0,11%).

