Ibovespa inicia semana em alta de 1,25%, com foco no petróleo e em juros
No mês, o Ibovespa ainda recua 4,72%, moderando o ganho do ano a 11,64%, que estava em 17,17% no fechamento de fevereiro, antes da deflagração da guerra ao Irã
O Ibovespa iniciou a semana em recuperação, buscando retornar ao nível psicológico dos 180 mil pontos, sem conseguir sustentá-lo no ajuste de fechamento. O desempenho positivo na sessão refletiu a relativa moderação da tensão geopolítica com efeito, também, para os preços do petróleo, em especial a referência americana (WTI), cujo barril cedeu 5% nesta segunda-feira, 16. Na B3, o principal índice subiu 1,25%, aos 179.875,44 pontos, entre mínima de 177.656,24, correspondente ao nível de abertura, e máxima de 181.254,85 pontos.
Mais fraco do que a média recente, o giro ficou em R$ 22,7 bilhões, em sessão na qual diversas instituições financeiras trouxeram revisões na expectativa para o Comitê de Política Monetária (Copom) de quarta-feira, com chance de um corte menor, de 0,25 ponto porcentual, ou mesmo de manutenção da taxa de juros em 15% ao ano, ante a incerteza global.
No mês, o Ibovespa ainda recua 4,72%, moderando o ganho do ano a 11,64%, que estava em 17,17% no fechamento de fevereiro, antes da deflagração da guerra ao Irã.
Na B3, a recuperação nesta segunda-feira foi bem distribuída pelas ações de primeira linha, em especial as de commodities, como Vale (ON +0,69%) e Petrobras (ON +1,50%, PN +2,04%), e do setor financeiro (Itaú PN +1,42%, Santander Unit +0,79%), com Bradesco (ON estável; PN +0,05%) perdendo fôlego no encerramento A relativa redução da percepção de risco em relação ao conflito no Oriente Médio trouxe distensão não apenas aos preços do petróleo, mas também ao câmbio. O dólar à vista fechou em baixa de 1,63%, a R$ 5,2298.
"Depois de três sessões seguidas de alta, o Brent recuou (-2,84%) com alguns petroleiros conseguindo cruzar o Estreito de Ormuz no fim de semana, o que ajudou a diminuir a preocupação quanto a um choque energético mais severo justamente às vésperas de semana decisiva para os juros", diz Marcos Praça, diretor de análise da ZERO Markets Brasil.
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Em Nova York, os principais índices de ações mostraram ganhos de até 1,22% (Nasdaq) no encerramento, em semana de deliberação sobre juros não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Na B3, destaque no fechamento para CSN (+5,42%), Magazine Luiza (+5,35%) e Embraer (+4,20%). Na ponta oposta do Ibovespa, Porto Seguro (-4,00%), RD Saúde (-0,93%) e Ultrapar (-0,69%).
No noticiário externo, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou nesta segunda-feira que os países-membros poderão liberar mais petróleo no mercado futuramente "conforme e se necessário", após já terem concordado com a maior liberação de reservas de todos os tempos. De acordo com Birol, restarão mais de 1,4 bilhão de barris nas reservas de emergência dos membros.
"O grande foco ainda é o petróleo. Ao longo dos dias anteriores, o preço subiu e caiu com força, conforme surgiam notícias sobre possível trégua ou, ao contrário, sobre novos riscos na região. O receio do mercado é simples: energia mais cara pode pressionar a inflação global e dificultar a queda dos juros. O que acaba pesando sobre as Bolsas e fortalecendo o dólar em vários momentos, como visto na semana passada", diz Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda que não há informações claras sobre o estado de saúde do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e sugeriu a possibilidade de que ele esteja morto. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16, quando Trump foi questionado sobre o que seus conselheiros estariam dizendo a respeito do sucessor do aiatolá Ali Khamenei, morto durante ataques no início da guerra.
"Não dá para ignorar o alívio, hoje, em relação ao que se viu na semana passada, quando havia prevalecido a aversão a risco. Dólar um pouco mais fraco e taxas de juros recuando também. Embora a perspectiva seja mais construtiva, ainda há fatores de risco em relação à guerra. Mas há uma acomodação na percepção do mercado, o que se reflete também no petróleo, ainda em níveis de estresse, mas não como se viu na semana passada quando se aproximou de US$ 120 por barril", observa Nícolas Merola, analista da EQI Research, destacando na sessão desta segunda o desempenho de empresas mais sensíveis a juros.