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Bolsa de Valores Ibovespa opera colado à estabilidade, mas amplia série positiva, aos 188 mil Assim, o Ibovespa conseguiu sustentar leve ganho de 0,06% no fechamento, aos 188.161,97 pontos, com giro bem enfraquecido a R$ 18,6 bilhões, abaixo da média do ano

O Ibovespa orbitou a estabilidade ao longo da tarde desta segunda-feira (6) após ter apresentado uma amplitude maior de variação pela manhã, cravando mínima a 187.811,25 e máxima a 189 219,50 pontos ao longo do dia, antes e depois que fossem conhecidas novas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a guerra com o Irã. Ele voltou a estabelecer ultimato para que o adversário aceite um entendimento para a suspensão das hostilidades, mas o que se viu do fim de semana foi alguma recomposição de capacidade antiaérea do inimigo, bem como retórica ainda beligerante. O resgate de dois pilotos norte-americanos em território iraniano evitou, contudo, uma deterioração da percepção de risco sobre a evolução do conflito

Assim, o Ibovespa conseguiu sustentar leve ganho de 0,06% no fechamento, aos 188.161,97 pontos, com giro bem enfraquecido a R$ 18,6 bilhões, abaixo da média do ano.

Neste começo de abril, o índice da B3 acumula ganho de 0,37% no mês, colocando o avanço do ano a 16,78%.

O petróleo voltou a subir, embora moderadamente em Londres e Nova York, o que deu fôlego para as ações de Petrobras, com a ON em alta de 1,15% e a PN, de 1,64%.

Principal papel do Ibovespa, Vale ON, sem a referência do minério de ferro na China, por feriado, fechou o dia em baixa de 0,55%. Entre os bancos, as variações ficaram entre -0,54% (Santander Unit) e +1,10% (Bradesco PN) no encerramento.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, além de Petrobras, destaque para outro nome do setor de energia, Brava (+3,08%), à frente de Eneva (+2,57%) e Caixa Seguridade (+1,73%). No lado oposto, Braskem (-7,59%), Azzas (-4,61%) e Cyrela (-3,05%).

Com a variação desta segunda, a série positiva chega à quinta sessão, mas na prática o Ibovespa se manteve de lado nas três últimas, com variações muito modestas: na quarta-feira, +0,26%, seguida por +0,05% na quinta e, agora, +0,06%, perfazendo as três primeiras sessões de abril, após a recuperação de 2,71% vista no último pregão de março, com outro ganho, de 0,53%, na penúltima do mês passado.

"Ibovespa teve mais um dia tímido, e a volatilidade foi baixa mesmo com a fala de Trump. O mercado já esperava por um tom mais forte. Diria que o mercado já estava meio preparado para essa fala, o que se estende inclusive ao petróleo. Os prazos que Trump tem dado para acabar com a guerra não tem sido convincentes. Ainda se espera mais clareza: o mercado está estafado da falta de algo concreto", diz Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos.

No período da tarde, Trump reafirmou que o Irã tem até as 21h da terça-feira para fechar um acordo com os Estados Unidos que leve à liberação do estreito de Ormuz e à interrupção dos bombardeios Ele disse ainda que a população do Irã deveria se rebelar contra o regime do país, embora tenha reconhecido que esse movimento pode trazer "consequências graves".



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