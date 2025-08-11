Seg, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INVESTIMENTO

Ibovespa opera com leve baixa em dia de correções e à espera de dados da semana

Segundo operadores, alguns papéis passam por realização de lucros, como no caso dos bancos, enquanto outros se recuperam de quedas expressivas

Reportar Erro
Ibovespa opera com leve baixa em dia de correções e à espera de dados da semanaIbovespa opera com leve baixa em dia de correções e à espera de dados da semana - Foto: Freepik

O Índice Bovespa registra oscilações contidas na manhã desta segunda-feira, 11, com predominância de um leve viés negativo. Com baixa praticamente generalizada entre os segmentos econômicos representados na Bolsa, o movimento é contido pelo desempenho positivo de algumas das ações de maior peso no mercado, como Vale e Petrobras. Segundo operadores, alguns papéis passam por realização de lucros, como no caso dos bancos, enquanto outros se recuperam de quedas expressivas, como Petrobras. Na semana passada, o Ibovespa contabilizou valorização de 2,62%.

Na avaliação de Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, passado o primeiro momento do início da vigência das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e outros países, o mercado agora deve aguardar para ver os efeitos da medida na inflação norte-americana e brasileira.

Na terça-feira, serão conhecidos o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho no Brasil.

Leia também

• Déficit primário do setor público em 2025 passa de 0,55% para 0,53% do PIB, projeta Focus

• Déficit em conta corrente de 2025 sobe de US$ 60 bilhões para US$ 62 bilhões, aponta Focus

• Medianas do Focus para dólar entre 2025 e 2028 ficam estáveis

"Lá fora a questão das tarifas já foi em parte absorvida e bolsas fizeram picos históricos recentemente. Agora as tarifas vão começar a ser sentidas efetivamente e o mercado tende a abrir um espaço para aguardar o impacto delas na economia como um todo. O foco estará na inflação, que poderá dar condições de um corte de juros nos EUA e também no Brasil", afirmou Faust.

Para Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, o pregão equilibrado de hoje revela um mercado mais cauteloso à espera dos dados de inflação de amanhã e de novos desdobramentos da questão das tarifas de importação pelos Estados Unidos.

"Temos um movimento mais lateralizado, depois de uma semana importante de recuperação, com o índice que voltou a superar os 135 mil pontos e já aponta para a possibilidade de retomar a tendência de alta no curto prazo. Mas há expectativas importantes para o restante da semana. Hoje temos a continuidade da temporada de balanços, um tema que tem feito preço e foi um dos fatores que motivaram a recuperação recente", afirma ela, mencionando balanços trimestrais como o da Itaúsa, Caixa Seguridade e Sabesp, que serão conhecidos hoje. Na quinta-feira será o dia do balanço do Banco do Brasil, um dos mais esperados da semana.

Às 11h37, o Ibovespa tinha 135.753,00 pontos, em baixa de 0,12%. Recuperando parte das perdas de sexta-feira, Petrobras ON e PN subiam 0,61% e 0,62%, nesta ordem. Vale PN subia 0,27%. Por outro lado, Bradesco ON e PN perdiam 0,69% e 0,58%, enquanto Itaúsa PN perdia 0,18%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter