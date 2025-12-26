A- A+

INVESTIMENTOS Ibovespa opera em queda com cautela política e liquidez fraca mercado reage ao endosso formal do ex-presidente da República Jair Bolsonaro à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência em 2026, divulgado em carta na quinta-feira (26)

O Ibovespa opera em queda na manhã desta sexta-feira, 26, em um pregão marcado por liquidez enfraquecida, após o feriado de Natal. Logo depois da abertura, o índice bateu mínima de 159 378,17 pontos (-0,67%), refletindo a cautela dos investidores diante do noticiário político doméstico e um dia de agenda mais fraca por aqui.

O mercado reage ao endosso formal do ex-presidente da República Jair Bolsonaro à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência em 2026, divulgado em carta na quinta-feira. A leitura predominante entre agentes financeiros é de desconforto com o desenho eleitoral, diante da avaliação de que o nome de Flávio não seria competitivo o suficiente para enfrentar o presidente Lula, o que mantém elevado o prêmio de risco doméstico.

"A Bovespa tende a se beneficiar da valorização das bolsas internacionais e da alta das commodities. No entanto, o apoio formal de Bolsonaro à candidatura do filho pode neutralizar esses efeitos, mantendo elevado o risco político", avaliam os economistas da 4Intellingence.

Os preços do petróleo passaram a recuar, ainda que levemente, em meio às incertezas geopolíticas envolvendo a guerra na Ucrânia e a situação da Venezuela. As ações da Petrobras operam em queda (ON, em -0,12%, e PN em -0,10%).

Um contraponto é o minério de ferro, que fechou em alta de 0,62% em Cingapura, cotado a US$ 104,70 por tonelada, no contrato para janeiro de 2026. O movimento vem em linha com Dalian (+0,71%, cotado a 783 yuan por tonelada, o equivalente a US$ 111,62). O mercado absorve dados sobre uso de sucata na China. As ações da Vale operam estáveis.

As ações do setor bancário também operam em baixa e pressionam o Ibovespa após o Banco Central reportar que as concessões de crédito livre dos bancos caíram 5,6% em novembro, na comparação com outubro, para R$ 575 bilhões, na série sem ajuste sazonal.



