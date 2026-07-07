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INVESTIMENTOS Ibovespa opera fraco com NY, minério e agenda vazia, apesar da alta do petróleo Com a agenda de indicadores esvaziada, fica no oco o segundo dia da audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos

Após queda na véspera, o Ibovespa testou alta instantes após a abertura estável em 172.438,98 pontos nesta terça-feira, 7, e foi para a casa de 173 mil pontos, refletindo principalmente o avanço do petróleo. No entanto, perdeu força ainda pela manhã e passou a recuar, renovando mínimas.

O recuo reflete em parte a desvalorização das bolsas europeias e americanas, além do recuo de 0,47% do minério de ferro, em Dalian, na China. Investidores estão em compasso de espera pela ata do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira, 8, e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, na sexta-feira, 10. Ambos poderão ajudar a calibrar apostas para a política monetária do Banco Central dos EUA e brasileiro.

Com a agenda de indicadores esvaziada, ficam no foco a renúncia de Daniel Stieler da presidência do conselho de administração da Vale e o segundo dia da audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sobre políticas e práticas comerciais do Brasil, no âmbito da Seção 301.

Na segunda-feira, dia 6,, além de questões relacionadas ao setor produtivo, o primeiro dia da audiência teve questionamentos a respeito do Pix. Segundo relatos à Broadcast, em um dos sete painéis, o Departamento do Tesouro americano perguntou a participantes brasileiros sobre como os EUA poderiam se beneficiar do Pix.

Conforme Pedro Galdi, analista do AGF, os mercados de ações do exterior estão em compasso de espera pela divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), na quarta, nos EUA. Aqui, apesar de citar que o Ibovespa voltou a ficar barato, podendo atrair recursos de investidores internacionais, questões fiscais, políticas e sobre tarifas geram cautela, diz.

Entre as commodities, o petróleo voltou a subir após novas embarcações serem atacadas no Estreito de Ormuz, mas ainda segue em nível moderado, próximo ao início do conflito no Oriente Médio. O barril do Brent - referência mundial - subia 2,13%, a US$ 73,52 o barril, às 11h19. No mesmo horário, as ações da Petrobras avançavam entre 1,54% (PN) e 2,13% (ON), enquanto as da Vale cediam 1,59%.

Além da queda do minério, investidores repercutem a renúncia de Daniel Stieler à presidência do conselho de administração da mineradora, confirmada na noite de segunda-feira.

Na segunda, o Ibovespa fechou em queda de 0,93%, aos 172.447,58 pontos, após duas sessões seguidas de alta. Às 11h22 desta terça, o Índice Bovespa caía 0,38%, na mínima aos 171.799,05 pontos, ante recuo de 0,31%, na mínima em 171.908,38 pontos, e alta de 0,64%, na máxima aos 173.543,67 pontos.

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