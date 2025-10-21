A- A+

INVESTIMENTO Ibovespa opera instável em dia de agenda esvaziada, mas defende os 144 mil pontos com Vale As atenções de investidores continuam em temas fiscais como a dificuldade do governo em encontrar saídas para compensar a derrubada da medida provisória com alternativas ao IOF

Após cair no início da sessão desta terça-feira, 21, o Ibovespa tenta avançar na esteira das ações da Vale. A mineradora divulga dados do terceiro trimestre de venda e produção após o fechamento da B3, e há expectativas positivas quanto aos resultados. Além disso, o minério de ferro fechou com valorização de 0,13% em Dalian, na China, nesta terça-feira de agenda de indicadores esvaziada no Brasil e no exterior. Em Nova York, as bolsas operam sem direção única e com sinais moderados

"Está tudo meio no zero a zero, sem grandes novidades", descreve Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management. Ele lembra que na semana passada os mercados foram acometidos por alertas quanto a dificuldades financeiras de bancos regionais dos EUA e tensão comercial sino-americana. "Mas desde sexta-feira vimos sinais de estabilidade, e espera-se um encontro entre os presidentes dos EUA e da China na Coreia do Sul neste mês. Difícil saber qual será a conclusão, mas temos visto alguns acenos", completa Ashikawa.

As atenções de investidores continuam em temas fiscais como a dificuldade do governo em encontrar saídas para compensar a derrubada da medida provisória com alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve haver uma definição das opções à MP até o início da tarde.

Ainda há incertezas fiscais quanto ao projeto de lei (PL) que leva a isenção do Imposto de Renda (IR) aos brasileiros que ganham até R$ 5 mil, aprovado na Câmara. Hoje, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do projeto que isenta de IR a parcela da população que recebe este valor, disse que o Senado não vai hesitar em fazer emendas ao texto. "Há inúmeras hipóteses" no regimento que permitem alterações no projeto, sem que ele tenha de ser remetido de volta para a Câmara, afirmou.

Além disso, notícias corporativas ficam no foco, como a safra de balanços norte-americana. No Brasil, após obter licença do Ibama para explorar a Margem Equatorial, a Petrobras e a Pré-Sal Petróleo (PPSA), que representa a União acordo de equalização do pré-sal de Jubarte. Em meio ao recuo de cerca de 0,50% do petróleo, as ações da estatal cediam entre 0,44% (PN) e 1,49% (ON) às 11h40.

Já a Embraer atingiu nível recorde na carteira de pedidos no terceiro trimestre deste ano. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, o backlog da companhia chegou a US$ 31,3 bilhões no período, valor 38% superior ao apurado de julho a setembro de 2024. As ações da Embraer subiam 0,72%. A Brava, por sua vez, realizou ajustes em sua estrutura organizacional para fortalecer a governança corporativa e aprimorar a integração entre as áreas corporativas e de negócios Os papéis da Brava caiam 3,45%.

Investidores monitoram também eventuais sinais de avanço nas negociações comerciais sino-americana e entre o Brasil e os Estados Unidos. Fica no aguardo um encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, durante a cúpula do bloco econômico do Sudeste Asiático (Asean), de 26 a 28 deste mês.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para uma viagem de quatro dias ao sudeste asiático para participar do evento, acompanhado do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A comitiva ainda conta com mais de 100 empresários. Uma possível reunião entre Lula e Trump pode ocorrer deve ocorrer na tarde de domingo, às margens da Cúpula da Asean.

A expectativa de evolução nos temais comerciais foi um dos fatores a impulsionar ontem o Ibovespa, que fechou em alta de 0,77%, aos 144.509,32 pontos, melhor marca desde o início do mês Na máxima intradia subiu 1,27%, aos 145.216,08 pontos.

"Há espaço para mais altas, para vazar os 145 mil com consistência e ir em busca dos 147 mil pontos. Tem alta do minério de ferro e do petróleo", avalia Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil.

Às 11h42, o Ibovespa caía 0,07%, aos 144.404,64 pontos, após subir 0,20%, na máxima aos 144.795,18 pontos. Cedeu 0,47%, na mínima em 143.829,26 pontos. Ações de grandes bancos caem em sua maioria, com exceção de Unit de Santander, em alta de 1,28%.





