BOLSA DE VALORES Ibovespa perde fôlego e cai com piora em ações da Vale A virada acontece depois de o índice ter subido até 0,44% mais cedo e tem forte influência das ações da Vale

O Índice Bovespa inverteu o leve sinal de alta com que vinha operando desde a abertura e passou a registrar queda no fim da manhã desta quarta-feira, 11, já testando o suporte dos 128 mil pontos.



A virada acontece depois de o índice ter subido até 0,44% mais cedo e tem forte influência das ações da Vale, que recuam mais de 1%, em um movimento de correção após altas expressivas nos últimos pregões.





Os papéis da mineradora puxam para baixo as ações das siderúrgicas.

Também houve alguma piora em ações do setor financeiro, bloco de maior peso na composição do Ibovespa e considerado símbolo de liquidez na bolsa.

Às 11h41, o índice recuava 0,23%, aos 127.936,97 pontos. Vale ON recuava 1,22% e as units do Santander perdiam 1,61%.

