A- A+

bolsas de valores Ibovespa renova máxima histórica após Trump dizer que se encontrará com Lula Às 12h50, o Ibovespa subia 1,14%, aos 146.761,63 pontos

O Ibovespa acelerou o ritmo por volta do meio-dia desta terça-feira, 23, renovando máxima histórica ao longo da sessão, desbancando o melhor nível alcançado até então que era o do dia 19 deste mês, sexta-feira passada.

Após falas do presidente dos EUA, Donald Trump, na Assembleia geral da ONU, o principal indicador da intensificou os ganhos. Mais cedo, já havia reagido em meio ao discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na ONU, considerado moderado.

"Lula e eu nos abraçamos e concordamos em nos encontrar", afirmou Trump. E completou: "Me encontrarei com Lula na próxima semana."

"O que é muito positivo é esse encontro dos dois", diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. "Tendo negociação e resolvendo todos esses ruídos, podemos ter uma melhora ainda maior do mercado", acrescenta.

Às 12h50, o Ibovespa subia 1,14%, aos 146.761,63 pontos, ante alta de 1,22%, com máxima aos 146.886,44 pontos. De 84 papéis do Ibovespa, apenas oito cediam.



Veja também