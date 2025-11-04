A- A+

BOLSAS DE VALORES Ibovespa renova recorde no intraday e atinge 150,8 mil pontos com bancos Às 12h16, o Ibovespa subia 0,17%, aos 150.715,82 pontos

O Ibovespa adotou no início da tarde desta terça-feira, 4, uma série de máxima, motivada principalmente na esteira de grandes bancos, apesar da queda das bolsas de Nova York. Assim, superou a melhor marca alcançada ao longo da sessão da véspera, quando atingiu 150.761,29 pontos.

Pouco antes do fechamento deste texto, avançou 0,23%, para 150 800,08 pontos. Com exceção de Itaú Unibanco (-0,07%), as ações do setor bancário avançavam entre 0,32% (Bradesco ON) e 1,36% (Unit de Santander).

O Itaú divulga balanço após o fechamento da B3. "Acho que o balanço deve vir positivo. O problema é que o mercado já está bem otimista com o balanço", diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Às 12h16, o Ibovespa subia 0,17%, aos 150.715,82 pontos, de máxima em 150.887,55 pontos (alta de 0,29%).

