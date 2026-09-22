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Bolsa de Valores Ibovespa sobe aos 187 mil pontos com petróleo em queda após falas de Trump O petróleo caiu pela quinta sessão consecutiva e abaixo do nível dos US$ 100 (-1,09%, a US$ 99,25 o barril do Brent)

A potencial descompressão da inflação global, resultado da queda nos preços do petróleo, melhorou o humor dos investidores ao longo do período da tarde desta terça-feira, levando o Ibovespa a encerrar em alta de 0,44%, aos 187.422,92 pontos -- perto da máxima da sessão, de 187.671,74 pontos. O giro financeiro no dia foi de R$ 22 bilhões e, com o desempenho de agora, o Ibovespa já acumula alta de 5,64% em setembro. No ano, o avanço é de 16,3%.

O petróleo caiu pela quinta sessão consecutiva e abaixo do nível dos US$ 100 (-1,09%, a US$ 99,25 o barril do Brent). Com isso, os investidores voltam a ajustar suas posições a favor de ativos de maior risco, já que um barril mais barato afasta os temores de endurecimento da inflação e, consequentemente, um aumento sustentado de juros nas economias desenvolvidas, em especial os EUA.

O movimento de queda do petróleo e, consequentemente, de alta do Ibovespa aconteceu no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o fluxo de petróleo no Golfo Pérsico está maior e que a delegação americana enviada à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniu com representantes do Irã. O republicano classificou a conversa como "muito produtiva". Na última hora do pregão, Trump afirmou que o Irã "vai fazer algo de bom".

"A possibilidade de Trump fazer algum tipo de acordo no curto prazo e voltar a ter conversas que aliviem o preço do petróleo anima o mercado. O petróleo abaixo de US$ 80 é benéfico para reduzir o prêmio das Treasuries, com o título de 10 anos permanecendo abaixo de 5%. Entre US$ 80 e US$ 90, o cenário é mais neutro. Já um petróleo mais acima de US$ 100 é inflacionário, impulsiona as taxas de juros americanas e aumenta a probabilidade de uma política monetária mais dura", afirma Daniel Miraglia, economista-chefe da Integral Group.

Internamente, os investidores seguem aguardando as novidades na frente eleitoral, à espera de novas pesquisas que confirmem, ou não, o avanço de Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto. Até aqui, o senador está tecnicamente empatado com o presidente Lula (PT) nos levantamentos, e a expectativa de alternância de poder e de uma agenda mais fiscalista vêm motivando os investidores a assumir mais risco na renda variável.

"O mercado ainda está aguardando um desfecho sobre a guerra entre EUA e Irã. Se tivermos conversas que possibilitem uma normalização na situação do Oriente Médio ou mais pesquisas eleitorais que façam o mercado acreditar em uma maior chance de ajuste fiscal, o jogo pode virar a favor da bolsa. Até lá, devemos ver movimentos mais contidos", afirma Matheus Spiess, economista e estrategista da Empiricus.

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