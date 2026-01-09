A- A+

INVESTIMENTO Ibovespa sobe com exterior após payroll nos EUA; leitura cautelosa de IPCA limita alta Noticiário corporativo e geopolítico, como a envolvendo a Venezuela e a aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul ficam no radar de investidores

O tom positivo dos índices de ações do ocidente e a alta de cerca de 1,60% do petróleo são insuficientes para empolgar o Ibovespa, que já abriu digerindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro e fechado de 2025. Ao mesmo tempo, pesa nas ações metálicas a desvalorização de 0,73% do minério de ferro. Além do IPCA, o mercado avalia o relatório oficial de emprego nos Estados Unidos, o payroll, divulgado às 10h30.

O noticiário corporativo e geopolítico, como a envolvendo a Venezuela e a aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, no período da manhã, ficam no radar de investidores. Além disso, o tarifaço norte-americano merece atenção. Hoje a Suprema Corte dos EUA pode anunciar a decisão a respeito da política tarifária do governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

No campo empresarial, a Rio Tinto e a Glencore anunciarem que estudam uma fusão capaz de criar a maior mineradora do mundo, com valor empresarial superior a US$ 260 bilhões. As ações do setor de mineração na Europa avançam.

Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA fechou dezembro com alta de 0,33%, igual à mediana das projeções, após 0,18% em novembro. No ano, encerrou em 4,26%, colado à mediana de 4,27%, ficando aquém do teto da meta de 4,50%. Ainda houve aceleração nas medidas de núcleos, como mostra o BV. Os dados não devem alterar as estimativas de Selic estável em 15% ao ano no Comitê de Política Monetária (Copom) neste mês, mas economistas seguem divididos quanto ao início da queda.

O economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, avalia que o IPCA de dezembro não trouxe grandes surpresas. Desta forma, avalia em nota, que o resultado "não deve trazer maiores implicações para a política monetária". A Ativa mantém projeção de início do ciclo de queda da taxa Selic a partir de abril, estimando taxa de 4% para o IPCA fechado em 2026.

Para Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, o resultado do IPCA de hoje é uma notícia positiva, mas que exige uma análise detalhada. "O número cheio mascara uma pressão ainda existente nos preços de serviços, que é o principal foco de atenção do Copom", alerta em nota.

Sobre o payroll, a economia dos Estados Unidos criou 50 mil empregos em dezembro, ante previsão de geração de 60 mil postos. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu para 4,4%, ante 4,5% em novembro (previsão: 4,5%). O salário médio por hora aumentou 0,33%, ou US$ 0,12, a US$ 37,02, na comparação mensal de dezembro.

Conforme Rafael Yamano, economista sênior da SulAmérica Investimentos, os dados de emprego nos Estados Unidos trouxeram sinais contraditórios: a criação de vagas ficou abaixo do esperado, enquanto a taxa de desemprego veio menor do que o consenso.

Segundo explica Yamano, atualmente, o nível de desocupação tem maior relevância para o mercado, em razão das incertezas sobre o nível efetivo de imigração nos EUA e, consequentemente, sobre qual seria o nível de payroll de equilíbrio.

Após a divulgação, o Ibovespa engatou uma série de máximas. Chegou a subir 0,64%, aos 163.987,16 pontos, ante mínima em 162 637,86 pontos (-0,18%) e abertura em 162.938,15 pontos, com variação zero. Contudo, diminuía o ritmo, com alta de 0,35%, aos 163.491,23 pontos, às 11h22.

Entre as ações ligadas a commodities, Vale cedia 1,12% e Petrobrás PN subia 0,13%; ON cedia 0,25%. Algumas ações mais sensíveis ao ciclo econômico avançavam, caso de Cogna (3,95%) e Vivara (3,43%).

Ontem, o Índice Bovespa fechou em alta 0,59%, na máxima, aos 162 936,48 pontos.



