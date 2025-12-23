A- A+

NEGÓCIOS Ibovespa sobe com movimento de dividendos, recompra e bonificações e dados dos Estados Unidos Principal gatilho para esse ganho de tração veio dos Estados Unidos, onde o PIB cresceu a uma taxa anualizada de 4,3%

O Ibovespa abriu em alta nesta terça-feira (23) impulsionado por recomposição de posições, rotação global de portfólio e anúncios recorrentes de recompra de ações e pagamento antecipado de dividendos, segundo operadores.

Logo após a abertura, o índice subia 0,27%, aos 158.564,64 pontos, e ganhou força ao longo da manhã, chegando à máxima intradia de 159.811,00 pontos, com avanço de 1,06%, por volta das 11h10.

O principal gatilho para esse ganho de tração veio dos Estados Unidos, onde o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre de 2025, acima da mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 3,3%.

O resultado superou também o crescimento de 3,8% registrado no segundo trimestre e foi a primeira leitura oficial desde o maior shutdown da história do país, sendo aguardada por investidores em busca de sinais sobre a saúde da economia americana e a trajetória de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

A leitura reforçou a percepção de um cenário de 'soft landing', reduzindo temores de uma desaceleração mais abrupta.

Segundo Fábio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos, os dados mais benignos da atividade nos EUA fortalece a perspectiva de cortes de juros pelo Fed no próximo ano, o que tende a favorecer o fluxo global para mercados emergentes. Nesse contexto, o Brasil se beneficia tanto pelo diferencial de juros reais quanto pelo perfil mais atrelado a commodities, além do fato de o Ibovespa ainda negociar descontado em dólar.

No campo político, o cancelamento da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Metrópoles ajudou a reduzir a volatilidade.

Além disso, o ministro do STF Alexandre de Moraes divulgou nota esclarecendo que encontros com o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, ocorreram no contexto das consequências da aplicação da Lei Magnitsky, sem relação com o caso do Banco Master.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também