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INVESTIMENTOS Ibovespa sobe com NY e recupera parte de quedas recentes, mas geopolítica pede cautela Feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, o pode limitar a liquidez

Após três quedas seguidas, o Ibovespa sobe nesta manhã, acompanhando a alta das bolsas em Nova York e na Europa, além do avanço do minério de ferro. A valorização do Índice Bovespa no início da sessão desta quinta-feira, 9 - feriado em São Paulo, o que pode limitar a liquidez - é moderada, com a agenda de indicadores esvaziada. A incerteza geopolítica persiste diante das idas e vindas no noticiário sobre o Oriente Médio.

A despeito de a B3 estar funcionando normalmente, muitos investidores estão aproveitando a folga pelo feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, o que coincide com as férias escolares de julho. Isso, segundo Rafael Stephano, Advisor Senior da Blue3 Investimentos, deixa o Ibovespa "mais leve".

Desde segunda-feira, o principal indicador vem fechando com desvalorização. "A Bolsa sobe um pouco, depois de três quedas seguidas, com recuperação em algumas ações mais sensíveis a juros", afirma Guilherme Petris, especialista em renda variável da Manchester Investimentos. Nesta manhã, os juros futuros operam com viés de baixa, acompanhando os Treasuries nos EUA.

Entre as divulgações, no Brasil saiu primeira prévia de julho do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), com queda de 0,39%, após alta de 0,21% em igual leitura de junho. Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha.

No exterior, saíram dados de moradias e os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, mas o que move as bolsas americanas é a retomada do apetite por risco no setor de semicondutores e por novos investimentos na área. Ainda são esperados discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Na quarta, o Ibovespa fechou em baixa de 0,79%, aos 170.653,45 pontos, apesar da alta nas ações da Petrobras. Para Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, "há espaço para alguma recuperação".

Após subir mais cedo, o petróleo passou a cair. Na máxima intradia, o Brent - referência global - alcançou US$ 79,25 o barril. Por volta das 11 horas, cedia 0,73%, para US$ 77,43. Assim, as ações da Petrobras também foram para o negativo, cedendo entre 0,40% (PN) e 0,16% (ON), por volta das 11h20.

Investidores avaliam as perspectivas para o conflito no Oriente Médio após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o Irã está "em busca de um acordo".

Em meio à ausência de novidades e de uma agenda fraca de indicadores hoje, o mercado monitora com atenção o conflito entre Estados Unidos e Irã, com indicação de que Teerã quer um acordo", diz Petris, da Manchester Investimentos.

Já o minério de ferro subiu 0,27% em Dalian, na China, o que estimula algumas ações ligadas à commodity, mas não as da Vale (-0,19%). O mercado monitora notícias sobre a mineradora. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo para apurar possíveis irregularidades envolvendo a renúncia de Daniel Stieler à presidência do conselho da Vale, segundo a Folha de S.Paulo. A empresa, por sua vez, informou à CVM que a saída do executivo foi uma decisão pessoal.

Ainda, na assembleia geral extraordinária (AGE) do próximo dia 22, os acionistas da Vale devem escolher o novo presidente do conselho de administração. De acordo com a coluna do Lauro Jardim, de O Globo, o escolhido deve ser Manoel Lino de Souza Oliveira, conhecido como "Ollie".

Em meio à retomada da alta do petróleo, o ministro da Fazenda disse nesta quinta que é preciso cautela na retirada de subsídio dos combustíveis e que gostaria de retirar parte das medidas para gasolina na próxima semana.

"Ontem (quarta) o petróleo voltou a subir para US$ 80 e aí temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina, vou analisar a retirada na próxima semana porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo", afirmou Durigan à Rádio Gaúcha.

Conforme Stephano, da Blue3 Investimentos, uma retirada do subsídio pode resultar em pressão na inflação e consequentemente na política monetária. "O preço do combustível pode aumentar e isso tende a colocar pressão, dificultar o trabalho do Banco Central no processo de queda dos juros", diz.

Às 11h26, o Ibovespa subia 0,94%, na máxima aos 172.260,86 pontos, ante abertura em 170.655,09 pontos, com variação zero, e mínima em 170.652,87 pontos.

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