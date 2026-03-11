A- A+

BRASIL Ibovespa sobe e testa 185 mil pontos, com alta de petróleo puxando Petrobras Apesar do risco inflacionário que a guerra impõe, o Brasil pode se beneficiar por meio de aumento na arrecadação vinculada ao setor de petróleo

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 11, chegando a tocar o nível de 185 mil pontos, após ter atingido mínima na casa de 182 mil pontos. A alta destoa da queda da maioria dos índices de ações das Bolsas de Nova York, após dados de inflação dentro do esperado, mas sem influência da Guerra do Oriente Médio.

Diante de incertezas com os conflitos geopolíticos, o petróleo volta a avançar, mas em menor magnitude em relação à máxima intradia na segunda-feira, quando atingiu US$ 119 o barril. Nesta manhã sobe mais de 3,5%, a US$ 91,14, o Brent, referência mundial. Assim, ações da Petrobras pegam carona e avançam, além de outras do setor petrolífero. A despeito da valorização de 0,90% do minério de ferro em Dalian, na China, Vale cai 0,34%.

Apesar da alta do Ibovespa, o quadro é incerto, diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos. "O petróleo se acomoda um pouco, o que anima um pouco os mercados. O mundo está em compasso de espera. Bancos centrais podem começar a rever quedas de juros", diz.

Apesar do risco inflacionário que a guerra impõe, o Brasil pode se beneficiar por meio de aumento na arrecadação vinculada ao setor de petróleo.

Hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) informou que seus 32 países-membros concordaram de forma unânime em liberar 400 milhões de barris de petróleo de reservas emergenciais para o mercado, em resposta às interrupções de oferta provocadas pela guerra no Oriente Médio. A medida ocorre em meio ao colapso dos fluxos energéticos pelo Estreito de Ormuz, rota crucial para o comércio global da commodity. A ação atenua o ritmo de alta da commodity, em meio a elevadas incertezas.

No campo empresarial, a Raízen, joint venture entre a Shell e a Cosan e que detém uma dívida de R$ 65 bilhões, decidiu por uma recuperação extrajudicial, um dos maiores processos brasileiros.

Ontem, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) protocolou pedido de recuperação extrajudicial, com uma lista de 14 credores com R$ 4,5 bilhões em dívidas a serem renegociadas. O grupo é liderado por bancos, que concentram quase a metade do passivo total.





Na seara de indicadores, saíram as vendas do comércio varejista no conceito restrito e ampliado, que superaram as expectativas. No primeiro caso, houve expansão de 0,4% em janeiro ante dezembro, ante mediana negativa de 0,1% (de -0,7% a alta de 0,8%).

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,9% em janeiro no confronto com dezembro, superando o teto das estimativas, de crescimento de 0,7%.

Os dados podem reforçar dificuldades de agentes do mercado financeiro quanto à magnitude do recuo na Selic no Comitê de Política Monetária (Copom) na semana que vem, em meio ainda aos conflitos no Oriente Médio.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 1,40%, aos 183.447,00 pontos, após falas do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve.

O CPI norte-americano indicou alta de 0,3% em fevereiro, dentro do esperado pelo mercado. O núcleo do indicador avançou 0,2%, também em sintonia com as estimativas.

Às 11h41, o Ibovespa subia 0,65%, aos 184.560,22 pontos, ante alta de 1,24%, em 185.714,27 pontos, após mínima em 182.021,14 pontos, vindo de abertura em 183.445,69 pontos, com variação zero.

Cima, da Manchester, ainda atribui o avanço do Índice Bovespa a pesquisas eleitorais mostrando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados na simulação de segundo turno nas eleições de 2026.

