ECONOMIA GLOBAL Ibovespa sobe em sintonia com exterior por expectativa de acordo China-EUA sobre tarifas No fim de semana, autoridades das duas potências econômicas deverão iniciar discussões tarifárias na cidade suíça de Genebra

O Ibovespa avança na manhã de sexta-feira (9) para a faixa dos 137 mil pontos, em meio à valorização das bolsas internacionais e do petróleo, bem como devido ao aumento nas exportações chinesas. O mercado está na expectativa de que o acordo dos Estados Unidos e do Reino Unido anunciado na quinta-feira se estenda a outros países. No fim de semana, autoridades dos EUA e da China deverão iniciar discussões tarifárias na cidade suíça de Genebra.

A possibilidade de acordos comerciais pelos Estados Unidos é o estimula o apetite por risco aqui e no exterior, segundo Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "A Casa Branca tem recuado em relação a alguns acordos com alguns países e indicado que está aberta a uma reconciliação. E a expectativa de um conversa formal entre Estados Unidos e China no final de semana também é um bom sinal", diz.



Aqui, apesar de a inflação ainda preocupar , a visão é que o aumento da taxa Selic está se aproximando do fim. "No Brasil tem outra faceta que é o fim do ciclo doo aperto monetário. Houve um sinal claro, embora o Banco Central tenha deixado a porta aberta caso ocorra alguma surpresa. O mercado já começa a trabalhar com esse debate do final do processo de alta da Selic", completa Spiess.

A safra de balanços, como resultados trimestrais como de Itaú Unibanco, Magazine Luiza, CSN, entre outros também fica no radar Ontem, o Ibovespa atingiu a marca inédita dos 137.634,57 pontos, quando avançou 3,18%. Fechou aquém, aos 136.231,90 pontos, mas ainda subiu acima de 2% (2,12%).

Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou a alta a 0,43% em abril, depois de ter avançado 0,56% em março.

O resultado ficou praticamente dentro do esperado (0,42%), mas a taxa acumulada em 12 meses acelerou a 5,53%, de 5,48%, e o índice de difusão - que mede o espalhamento da inflação - foi a 66,84% no quarto mês de 2025 (de 64,72%).

Na avaliação do economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, o resultado do IPCA indica que o cenário de inflação segue exigindo cautela, pois há ainda fatores de pressão como o repasse da depreciação do câmbio e o mercado de trabalho aquecido.

"Apesar da inflação corrente elevada, avaliamos que o Banco Central encerrou o ciclo de alta com a taxa Selic em 14,75% a.a ", diz Costa.

"À exceção obviamente da taxa de juros, o contexto todo está favorável. Não temos como comemorar uma taxa de juros de quase 15% ao ano. Mas aparentemente a sinalização que foi dada, com esse aumento para 14,75%, é que pode ser que tenha chegado ao fim o ciclo de alta de juros. Acredito que isso significa que as taxas podem ficar paradas e quem sabe no segundo semestre possamos ver algum corte", estima Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos, em nota.

Em meio a expectativas de negociações entre Pequim e Estados Unidos no âmbito das tarifas, hoje o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que "uma tarifa de 80% para a China parece correta", em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira. "Depende do Scott Bessent", escreveu, ao se referir à reunião que o secretário do Tesouro americano terá com representantes chineses neste fim de semana, na Suíça.

Enquanto isso, as exportações da China saltaram 8,1% em abril, na comparação com igual período do ano passado. O resultado superou o consenso dos analistas, que previam crescimento de 2,5% dos embarques. Ainda hoje, o minério de ferro fechou com queda de 0,57% em Dalian. Vale virava para queda por volta das 11 horas e Petrobrás diminuía a alta.

O destaque entre as ações que subiam era Itaú Unibanco, com alta de quase 4,00%. O Itaú Unibanco registrou lucro líquido recorrente de R$ 11,12 bilhões no primeiro trimestre, resultado 13,9% superior ao observado em igual período de 2024. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o ganho cresceu 2,2%

Na ponta oposta, CSN cedia 6,44%. A CSN apresentou prejuízo líquido de R$ 732 milhões no primeiro trimestre de 2025, 52,5% maior em relação ao prejuízo registrado no mesmo período de 2024

Pouco antes do fechamento deste texto, por volta das 11h20, o Ibovespa subia 0,75%, aos 137.258,19 pontos, ante elevação de 0,77%, aos 137.286,01 pontos, na máxima, em relação à mínima de 136.232,23 pontos, com variação zero. Na semana, acelera ganhos a 1,57% depois de 0,29% na passada.



