INVESTIMENTOS Ibovespa sobe movido pelo balanço do Itaú, mas cautela externa é risco Elevação do principal indicador é limitada pelo declínio dos índices de ações do ocidente

Após cair mais de 2% na véspera, o Ibovespa sobe para a faixa dos 183 mil pontos na manhã desta quinta-feira, 5. A valorização é impulsionada pelo avanço de ações de bancos, com exceção de Unit de Santander (-0,77%) e Banco do Brasil (-0,36%), após o crescimento no lucro do Itaú Unibanco no último trimestre de 2025.

Além do recuo nos papéis das instituições citadas acima, a elevação do principal indicador é limitada pelo declínio dos índices de ações do ocidente, queda de quase 3% nas cotações do petróleo no exterior e de 1,73% do minério de ferro no fechamento hoje em Dalian, na China.

Em Nova York, os índices recuam no pré-mercado, em meio ao aumento dos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA, antes da divulgação do relatório de emprego Jolts (12 horas, de Brasília). Em boa medida, o que ajuda a sustentar o Ibovespa é Itaú Unibanco (alta de 1,59%), após o balanço agradar a investidores.

"Será que vai suportar o dia todo segurando o Ibovespa?", questiona Felipe Sant' Anna, especialista em mercado financeiro do grupo Axia. "Ainda está frágil", diz, completando que é preciso esperar a abertura das bolsas americanas para ver se este cenário de alta vai ou não se consolidar.

Por enquanto, "os agentes reagem positivamente ao balanço do Itaú Unibanco, ainda que os bons números não tenham surpreendido", acrescenta em nota Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria, em nota.

Ontem à noite, o Itaú Unibanco informou lucro líquido gerencial de R$ 12,317 bilhões no quarto trimestre de 2025, o que representa 13,2% maior frente a igual período do ano anterior, ficando em linha com o esperado. O montante foi alcançado com avanço da carteira de crédito, aumento da rentabilidade e estabilidade da inadimplência. No ano passado, o lucro da maior instituição financeira privada do País foi de R$ 46,83 bilhões, expansão de 13,1% ante 2024.

Para a Monte Bravo, os destaques positivos foram a qualidade do crédito e receitas de comissões, enquanto do lado negativo tivemos um resultado mais tímido de suas margens financeiras. "Continuamos confortáveis com a performance operacional do Itaú. Temos algumas dúvidas sobre os patamares de valuation em que o banco negocia hoje, mas temos conforto de que a estratégia de investimentos em tecnologia permitirá ao banco acelerar os seus ganhos de eficiência nos próximos anos - aumentando de maneira relevante o ROE da companhia", cita a corretora em relatório.

Após o fechamento da B3 sairá o balanço do Bradesco, cujas ações sobem entre 1% (ON) e 0,71% (PN) nesta manhã. Investidores aguardam a balança comercial brasileira de janeiro (15h).

No exterior, nesta manhã, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua principal taxa de juros em 3,75%, ao concluir a primeira reunião de política monetária do ano nesta quinta-feira, após corte realizado no encontro de dezembro A decisão ficou em linha com a previsão de analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Banco Central Europeu (BCE) também deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela quinta vez seguida, diante de poucas mudanças significativas nas perspectivas econômicas, com a inflação da zona do euro ligeiramente abaixo da meta oficial e a economia se mantém próxima do potencial.

No fechamento da sessão passada, o Ibovespa caiu 2,14%, aos 181 708,23 pontos.

Às 11h25 desta quinta, o Índice Bovespa subia 0,88%, aos 183 300,25 pontos, ante alta de 0,90%, na máxima a 183.350,30 pontos, depois da mínima aos 181.798,23 pontos, com variação zero. Vale caía 1,79% e Petrobras cedia entre 0,32% (PN) e -0,20% (ON).



