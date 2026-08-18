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Mercado Financeiro Ibovespa sobe puxado por petrolíferas e tenta recuperação após sequência de perdas Alta na Bolsa também ocorre após o Ibovespa fechar em baixa por 10 pregões consecutivos

O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira, 18, em alta e, por volta das 10h35, subia 0,59%, a 167.773 pontos. O avanço é puxado por ações ligadas ao segmento petrolífero e de energia, com a Petrobras na liderança - a empresa, sozinha, somava 0,17 ponto porcentual à variação do índice.

A alta na Bolsa também ocorre após o Ibovespa fechar em baixa por 10 pregões consecutivos. Até ontem, o Ibovespa acumulava pouco mais de 6% de queda em agosto.

Boa parte das ações do índice, porém, opera praticamente estável, com investidores relutando em fazer grandes ajustes de posição diante da incerteza no cenário eleitoral brasileiro - que afeta as expectativas do mercado para o tamanho do ajuste fiscal em 2027 - e da falta de clareza sobre a evolução das negociações para encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã.

Segundo Felipe Cima, especialista em renda variável da Manchester Investimentos, após a forte saída de capital estrangeiro da bolsa nas últimas semanas, faltam elementos que possam dar apoio a uma recuperação do Ibovespa no curto prazo.

"O investidor local não bota muita fé nos ativos no momento", afirmou Cima. "Aqui especificamente a gente tem um momento em que a volatilidade eleitoral está tomando conta, mesmo que não apareça de forma objetiva", acrescentou.

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