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Bolsa de Valores Ibovespa tem leve alta, de olho em sessão no STF e eleição "Mercado está totalmente em compasso de espera", diz Gabriel Mota, analista de renda variável da Manchester Investimentos

O Ibovespa tenta defender alta nesta terça-feira, 15, mas tem dificuldades em manter o nível de 186 mil pontos da máxima intradia. O principal indicador da B3 abriu em 185.501,62 pontos, estável. Entre a máxima em 186.465,12 pontos (+0,52%) e a mínima a 185.055,57 pontos (-0,24%), oscilou 1.400 pontos.

"O mercado está totalmente em compasso de espera", diz Gabriel Mota, analista de renda variável da Manchester Investimentos. Ele se refere ao que pode sair da sessão iniciada há instantes no Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa se o ministro Alexandre de Moraes será alvo de apuração em razão de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Conforme Mota, no mercado, o consenso é 5 a 3 votos na Corte para abertura de investigação oficial. "Nada batido em pedra ainda", completa Mota.

A decisão final pode influenciar as pesquisas eleitorais para presidente da República. "A expectativa é ver como isso mudará ou não o tabuleiro da eleição", afirma o especialista da Manchester.

As deliberações no STF podem respingar no cenário eleitoral, assim como eventuais novas revelações em torno das investigações sobre o financiamento do filme Dark Horse, diz em análise Silvio Campos Neto, economista-sênior da Tendências Consultoria.

No exterior, os índices de ações recuam moderadamente, apesar de o petróleo ter recomado alta. Na madrugada, o Brent chegou a subir 2,4%, para acima de US$ 108 por barril, diante de temores sobre a oferta. Às 11h12, avançava 1,7%. A alta da commodity reforça preocupações inflacionárias no mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve (Fed) deve elevar as taxas de juros nesta superquarta, também de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

No Brasil, a expectativa é de novo corte de 0,25 ponto porcentual na Selic, para 13,75% ao ano, amanhã. O resultado mais fraco do que o esperado das vendas no varejo em julho ante junho deve reforçar essa aposta, segundo analistas.

O varejo restrito recuou 0,8% na margem, ficando em linha com o piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. Já a alta de 0,4% nas vendas ampliadas em julho em relação a junho veio abaixo da mediana das expectativas, de avanço de 0,9%.

Na comparação com julho de 2025, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 1,8% em julho. Neste caso, as projeções iam de uma alta de 1,7% a avanço de 4,2%, com mediana positiva de 2,5%.

Divulgada hoje, pesquisa CNT/MDA mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 42,4% para 40,5% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou de 28,7% para 30,4%. Em eventual segundo turno, Lula aparece com 47,3% (de 48%) e Flávio com 40% (de 39,1%).

Já levantamento Indexa/Broadcast traz que o petista tem 43% das intenções de voto, ante 42% do senador do PL, em uma simulação de segundo turno. No primeiro turno, as taxas são de 38% para Lula e de 34% para Flávio.

Ontem, o Ibovespa fecha em baixa de 0,91%, aos 185.500,88 pontos

Às 11h15 desta terça, tinha alta de 0,24%, Aso 185.939,52 pontos Entre ações ligadas a commodities, Vale caía 0,61% e Petrobras avançava de 1,98% (PN) a 2,36% (ON). Em Dalian, o minério de ferro caiu 0,56% hoje.

Quanto à Vale, o mercado ainda digere a notícia de que o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública contra a empresa, a Agência Nacional de Mineração e o governo de Minas Gerais devido ao extravasamento de água e sedimentos na mina de Viga, em Congonhas (MG), em janeiro de 2026.

Já a Petrobras firmou um contrato de longo prazo com a Sempra Infrastructure para a compra de 0,8 milhão de toneladas por ano de Gás Natural Liquefeito (GNL) por 20 anos, com suprimento do Terminal de Liquefação de GNL de Port Arthur, no Texas.

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