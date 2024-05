A- A+

BRASIL Ibovespa tem pouca tração e recua no último pregão de maio No período da manhã, o destaque foi o índice PCE, a principal referência de inflação utilizada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano)

O Índice Bovespa opera em baixa nesta sexta-feira, 31, pós-feriado de Corpus Christi que marca o último pregão de maio. A queda é praticamente generalizada e está em linha com a alta do dólar e dos juros futuros, além das bolsas de Nova York, que operam majoritariamente em baixa.

Profissionais do mercado de ações afirmam que nesta ponte de feriado o mercado financeiro brasileiro se mostra pouco atrativo ao investidor estrangeiro, devido ao ambiente de incertezas nos âmbitos fiscal e monetário.

No período da manhã, o destaque foi o índice PCE, a principal referência de inflação utilizada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na condução da política monetária dos Estados Unidos.

O indicador avançou 0,3% em abril, na comparação com março. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet. Na comparação anual, a alta foi de 2,7%, também conforme esperado. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve ganho mensal de 0,2% em abril, ante expectativa de alta de 0,3%, com avanço anual de 2,8%, este como esperado pelos analistas.





Por outro lado, o índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China recuou de 50,4 em abril para 49,5 em maio, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS).

O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, de estabilidade em 50,4. O indicador abaixo de 50 pontos aponta que a atividade econômica da China agora está em contração.

Na esteira do número negativo, o minério de ferro teve queda de 1,7% em Dalian, na China, e os preços do petróleo registraram instabilidade por toda a manhã, refletindo nos preços das ações por aqui.

Às 11h56, o Ibovespa tinha 122.144,55 pontos, em baixa de 0,46%.

