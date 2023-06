Ibovespa tem sexto pregão de alta consecutivo e se valoriza 3,8% na semana; dólar cai a R$ 4,87

A- A+

Pelo sexto pregão consecutivo, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, fechou em alta e ultrapassou os 117 mil pontos. O indicador se valorizou 1,33% no pregão desta sexta e encerrou aos 117.019 pontos. Na semana, o ganho é de 3,86% e nas últimas seis sessçoes o ganho acumulado é de 8,02%.

O dólar comercial fechou em queda de de 0,98% cotado a R$ 4,8761, menor nível de fechamento desde 7 de junho de 2022, quando encerrou a R$ 4,8741. Na mínima do dia, a moeda americana foi negociada a R$ 4,85. Os juros futuros recuaram.

Segundo analistas, o mercado ficou mais otimista com o recuo da inflação em maio no Brasil e começa a crescer a expectativa de um possível corte de juros nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). No exterior, os investidores também esperam uma pausa na subida dos juros nos EUA.

No exterior, bancos avaliam que o federal reserve (Fed, o banco central americano) mantenha inaterada a taxa de juros na reunião da próxima quarta-feira. Os juros estão na faixa entre 5% e 5,25% ao ano.

Por aqui, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado na quarta-feira passada, um dia antes do feriado de Corpus Christi, avançou 0,23% frente aos 0,61% de abril.

Para o analista da Senso Investimentos, João Frota, a expectativa de cortes na taxa Selic e a queda firme dos juros futuros ajudaram as ações voltadas à economia local, como Petrobras (PETR4) e (PETR3), que subiram respectivamente 4,19% a R$ 30,28 e 3,98% a R$ 33,75.

—A tendência é favorável ao desempenho da empresa no segundo trimestre em termos de resultado e distribuição de dividendos.E, recentemente, a Arábia Saudita anunciou cortes de 1 milhão/barris/dia de sua produção de petróleo, o que contribui para sustentar o preço da commodity — disse o analista.

As ações da CVC (CVCB3) subiram 9,86%, a maior alta do índice, e fecharam cotadas a R$ 4,57. A empresa informou que vai fazer uma oferta de ações.

