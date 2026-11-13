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INVESTIMENTOS Ibovespa tem viés de alta com NY e em meio a incertezas fiscais elevadas no Brasil O Ibovespa segue em compasso de espera e tende a "ir testando" níveis para cima e para baixo, sem movimentos muito expressivos no curto prazo

O Ibovespa opera com viés de alta, em meio ao tom positivo das bolsas norte-norte-americanas. Por lá, o destaque é o índice de preços ao produtor, PPI dos Estados Unidos, que ficou com taxa um pouco menos intensa do que a esperada, mas sem mudar apostas de avanço dos juros em dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Além disso, a valorização do petróleo estimula os papéis da Petrobras.

O Ibovespa segue em compasso de espera e tende a "ir testando" níveis para cima e para baixo, sem movimentos muito expressivos no curto prazo, avalia Felipe Cima, analista de renda variável da Manchester Investimentos.

Segundo ele, após os últimos acontecimentos, como a eleição, o principal indicador da B3 voltou basicamente ao patamar de antes do pleito e, enquanto não romper as máximas, tende a ficar acomodado.

Apesar de novos sinais de enfraquecimento da atividade econômica, medidos pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de setembro, o mercado mantém expectativas de Selic no nível atual de 13,75% no Comitê de Política Monetária (Copom), no mês que vem.

Hoje, em evento do Barclays, na capital paulista, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que não é necessário "qualquer atualização" em relação à política monetária, uma vez que o BC "não reage a dados pontuais". Ele ressaltou que o quadro de "incerteza elevada" recomenda ao BC "não fornecer qualquer tipo de orientação" sobre seus próximos passos.





No Brasil, a provação do texto-base das medidas fiscais, ontem, pelo Senado, de forma rápida também fica no foco, mas sem forças para empolgar, dado que são vistas por economistas como insuficientes para resolver os problemas das contas públicas do Brasil.

Uma série de balanços também está no radar: CSN, Braskem, Cemig, Cyrella, MBRF, Nubank, entre outros. As commodities têm sinais divergentes. O petróleo sobe entre 1% (Brent), para US$ 96,87, e 0,64% (WTI), para US$ 89,32, e o minério de ferro caiu 0,52% em Dalian, na China.

Outro ponto de atenção é o problema retratado pela Microsoft. A companhia diz que trabalha para corrigir uma interrupção generalizada, com duração de horas, que afetou serviços como Outlook e Teams e atingiu usuários de departamentos governamentais e escolas dos Estados Unidos à Austrália. No Brasil, operadores relatam problemas somente para acessar e-mail

Em relação às medidas fiscais, a economia prevista é de R$ 56 bilhões em 2027. Apesar da crítica quanto à insuficiência do pacote, o plano foi bem visto pela iniciativa e rapidez na aprovação.

De acordo com Cima, da Manchester, o principal ponto de atenção permanece o cenário fiscal e a qualidade de governança. "Não houve corte efetivo de gastos."

Nos EUA, o PPI subiu 0,3% em outubro ante setembro. Na comparação anual, o PPI avançou 6,5% em outubro. Os dados vieram aquém do esperado: de 0,4% e de 6,6%, pela ordem.

O indicador vem após o CPI norte-americano, mostrar força na inflação ao consumidor, mantendo elevadas as chances de alta dos juros nos EUA. Segundo indica Thiago Gentil, broker de renda variável da Blue3, a principal preocupação dos mercados é com a inflação, após a taxa do CPI acima do esperado nesta semana. "Com isso, investidores passaram a projetar um Fed mais duro, com possibilidade de novas altas de juros à frente."

Ontem, o Ibovespa caiu 0,43%, para 171.324,31 pontos.

Às 11h43, subia 0,43%, aos 172.055,12 pontos, ante alta de 0,52%, na máxima em 172.217,38 pontos, e mínima em 171.132,24 pontos (-0,11%) e abertura em 171.324,31 pontos. Petrobras subia 0,20% e Vale caía 0,27%. Após tombo de 8,3% por causa do balanço fraco, BB cedia 2,13%. As demais ações de bancos subiam, com exceção de BTG (-0,26%).



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