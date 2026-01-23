A- A+

Bolsa de Valores Ibovespa toca pela 1ª vez os 180 mil e tem melhor semana em quase 6 anos Na semana, o índice da B3 acumulou ganho de 8,53%. Foi o melhor desempenho para o índice da B3 desde abril de 2020 quando colheu ganho de 11,71%

De elevador meio lento, mais cedo, para foguete neste fim de tarde, não parece que haja algo capaz de deter o Ibovespa, que saiu de abertura aos 175.590,12 (praticamente correspondente à mínima do dia, de 175.589,66 pontos) para em poucos minutos, na hora final desta sexta-feira (23) saltar dos 178 mil para os 179 mil pontos, arredondados logo em seguida para 180 mil em novo recorde histórico - até quando, não se sabe. Em série com começo na terça-feira, são agora quatro sessões de recordes e com volume reforçado ao que se vinha vendo na B3. O giro, ainda sólido, foi de R$ 36,0 bilhões, tendo ficado na faixa de R$ 44 bilhões e de R$ 53 bilhões nas duas sessões anteriores, em níveis que só costumam ser vistos em dias de vencimento de opções sobre o Ibovespa.

Na semana, o índice da B3 acumulou ganho de 8,53%. Foi o melhor desempenho para o índice da B3 desde abril de 2020 quando colheu ganho de 11,71%. Em janeiro, que termina ao fim da próxima semana, o índice da B3 avança 11,01%, o que coloca o mês, até aqui, como o melhor desde novembro de 2023, quando subiu 12,54%. Na semana atual, o Ibovespa avançou em todas as sessões do intervalo, com renovação de recordes, sem interrupções, desde a última terça-feira - então, a 166.276,90 naquele fechamento, em progressão de 12,5 mil pontos entre quarta e sexta.

No encerramento do dia, mostrava alta um pouco mais acomodada, de 1,86%, aos 178.858,54 pontos, mais uma vez bem à frente do que se viu em Nova York, onde os índices de referência tiveram variação entre -0,58% (Dow Jones) e +0,28% (Nasdaq) na sessão. Tal discrepância reforça a percepção de que segue em curso a rotação global de ativos, a partir dos Estados Unidos, em busca de oportunidades em emergentes, especialmente os correlacionados a commodities, como o Brasil.

Na B3, os ganhos mais uma vez se mostraram bem espalhados e consistentes entre as ações de primeira linha, mostrando um quadro em que só há "compradores" sem "vendedores", o que facilita o índice a ficar esticado em bem pouco tempo. "Contra fluxo não há resistência", lembra Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, ao comentar a "estilingada" do Ibovespa em direção ao fechamento do dia - um pouco acomodada no ajuste final. Antes, em poucos minutos, o índice da B3 saiu dos 178.985,29, às 17h13, para os 180.000,97 pontos, às 17h22, alcançando no melhor momento o novo recorde intradia de 180.532,28 pontos.

Destaque para Petrobras PN, o papel mais líquido da estatal, que chegou a subir mais de 5% e fechou ainda em alta de 4,35%, a R$ 35,04, favorecido pelo avanço, na casa de 3%, nas cotações do petróleo em Londres e Nova York. Na semana, a ação subiu 9,36% e, no mês, tem alta acumulada de 13,69%. Petrobras ON ganhou quase 4% (3,97%) e Vale ON, principal ação do Ibovespa, 2,46%. Entre os maiores bancos, as altas na sessão ficaram entre 1,14% (Itaú PN) e 3,54% (BB ON). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Braskem (+10,66%), CSN (+6,29%) e Prio (+4,91%). No lado oposto, Vivara (-5,06%), Pão de Açúcar (-2,31%) e Caixa Seguridade (-1,90%).

O ganho de dinamismo do Ibovespa no fim do dia teve relação com a presença do investidor estrangeiro, que vem assegurando fluxo e reforço de liquidez na B3 nas últimas sessões. "Houve operações de estrangeiros nesse fim de tarde no EWZ principal ETF de Brasil em Nova York, o que acaba afetando também o Ibovespa", aponta Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital, observa que a rotação em direção a alternativas como a B3 tem sido impulsionada por fatores atinentes aos mercados e à própria economia americana no momento. "A alta do petróleo - estimulada por declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Irã e pelo aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio - favorece diretamente as ações do setor de energia, na B3", diz.

Além disso, haveria a percepção de que os múltiplos, apesar da recente escalada do Ibovespa, ainda oferecem oportunidades de negócios na Bolsa brasileira, diz Iarussi, que destaca também o avanço dos preços do minério de ferro na Ásia, positivo para Vale e o setor metálico na B3. "Em contraste, as bolsas americanas seguem pressionadas por indicadores de atividade mais fracos, assim como pelas incertezas sobre a política monetária e a imprevisibilidade do ambiente político nos Estados Unidos, fatores que reduzem o apetite por risco em Wall Street."

Apesar do rápido avanço do Ibovespa, há ainda otimismo quanto ao desempenho do índice na próxima semana. No Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, a parcela dos profissionais que esperam alta do Ibovespa subiu de 55,56% para 63,64%. Já as estimativas de queda do índice na semana que vem recuaram drasticamente, de 33,33% para 9,09%. As apostas de estabilidade do indicador aumentaram de 11,11% para 27,27%.



Veja também