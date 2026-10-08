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Bolsa de Valores Ibovespa volta aos 206 mil pontos com alta do petróleo e trade eleitoral O principal índice da bolsa subiu 0,94%, aos 206.220,24 pontos, depois de tocar a máxima em 207.953,74 pontos

Amparado pela alta firme das ações da Petrobras (+2,12% a PN e +3,13% a ON), o Ibovespa voltou ao campo positivo nesta quinta-feira, acompanhando o fortalecimento do petróleo no exterior. Operadores e analistas continuam pontuando que o "trade" eleitoral ainda justifica o avanço da Bolsa, à medida que Flávio Bolsonaro (PL) se consolida como candidato favorito e começa a acenar para uma agenda econômica, caso seja de fato eleito.

O principal índice da bolsa subiu 0,94%, aos 206.220,24 pontos, depois de tocar a máxima em 207.953,74 pontos. O giro financeiro no dia, de R$ 40 bilhões, ficou acima da média, mostrando um mercado ainda com apetite ao risco. O desempenho positivo já leva o Ibovespa a acumular alta de 10,67% no mês e 7,34% na semana até agora. No ano, o avanço é de 27,99%.

Por mais um dia, é destaque também o movimento dos setores dentro do índice. Desde o fim do primeiro turno, as empresas de menor capitalização (small caps) sobem com força, já acumulando retorno de 15% na semana, seguido pelo segmento imobiliário, com alta de 14%. O desempenho está diretamente ligado às perspectivas de que um suposto ajuste fiscal no governo Flávio implique em um ciclo de corte de juros sustentado, o que melhora a situação financeira dessas empresas, sobretudo.

"Temos capital estrangeiro entrando muito forte no mês, já são R$ 14 bilhões. Tem a participação dos estrangeiros, tem aqueles que fizeram 'stop loss' compra de ações no mercado à vista para cobrir posições vendidas em derivativos. O primeiro turno foi surpreendente e isso ainda é importante, e Flávio já vem fazendo algumas menções sobre plano de governo", afirma o sócio fundador e gestor da Performance Invest, Daniel Guedine Serafini.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a equipe econômica de Flávio estuda um ajuste fiscal de R$ 250 bilhões (2% do PIB), focado nas despesas obrigatórias. A ideia é desvincular os reajustes da Previdência e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos ganhos reais do salário mínimo, além de acabar com os pisos constitucionais para saúde e educação, com correção apenas pela inflação. Publicamente, o senador negou que vai mudar a forma de aumento dos dois itens.

Segundo o CEO da EqSeed, Igor Monteiro, nesse momento, é importante separar os movimentos pontuais da bolsa de valores ligado a commodities e a empresas específicas "do que parece ser uma mudança mais ampla na percepção sobre o Brasil". "Se essa leitura doméstica se consolidar, o mercado pode continuar mostrando resiliência mesmo diante de um cenário externo menos favorável, embora a volatilidade deva permanecer elevada, especialmente enquanto petróleo e juros americanos continuarem pressionados", diz.

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