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BALANÇO Ibram: exportações minerais no 1tri26 totalizam US$ 11,4 bilhões, alta de 21,5% ante 1tri25 Em carga, somaram 87,9 milhões de toneladas, praticamente estáveis (0,9%) ante o início do ano passado

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que reúne as grandes mineradoras em operação no país, informou nesta quarta-feira, 15, que no primeiro trimestre do ano as exportações do setor tiveram alta de 21,5%, em dólares, a US$ 11,4 bilhões. Em carga, somaram 87,9 milhões de toneladas, praticamente estáveis (0,9%) ante o início do ano passado.

O instituto realiza entrevista coletiva nesta tarde para comentar os resultados.

As vendas externas do minério de ferro cresceram 2,4% em dólares, a cerca de US$ 6,15 bilhões, e a commodity foi responsável por 53,9% das exportações, informou o Ibram.

Por outro lado, as importações minerais aumentaram 29% em dólares, no trimestre, a US$ 2,1 bilhões. Em carga, houve alta de 15,1%, a cerca de 10 milhões de toneladas.

O saldo da balança mineral foi de US$ 9,29 bilhões, equivalente a 66% do saldo total da balança comercial brasileira. A cifra representa alta de 20% ante o primeiro trimestre de 2025.



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