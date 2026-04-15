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FATURAMENTO Ibram: setor mineral do Brasil faturou R$ 77,9 bilhões no 1º trimestre, alta de 6% em um ano O instituto realiza entrevista coletiva nesta tarde para comentar os resultados do setor no primeiro trimestre de 2026

O setor mineral brasileiro faturou R$ 77,9 bilhões no primeiro trimestre de 2026, o que representa avanço de 6% em relação a igual período de 2025, informou nesta quarta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que reúne as grandes mineradoras em operação no País. O instituto realiza entrevista coletiva nesta tarde para comentar os resultados do setor no primeiro trimestre de 2026.

A previsão dos investimentos do setor mineral em projetos é de US$ 76,9 bilhões para o período de 2026-2030, aumento de 12,5% ante a estimativa anterior. A expectativa é de US$ 21,3 bilhões até 2030 para minerais críticos. Dentre as commodities minerais produzidas no Brasil, o minério de ferro (25,8%) e o cobre (11,2%) são os que mais recebem investimentos.

No primeiro trimestre, segundo o Ibram, o minério concentrou 48% do faturamento do setor, com R$ 37,5 bilhões. Mas o faturamento do produto teve recuo de 3%. Por sua vez, o faturamento do ouro saltou 45% ante o primeiro trimestre de 2025, a R$ 13,5 bilhões, enquanto o cobre subiu 28%, a R$ 10,3 bilhões. O ouro responde por 17% do faturamento do setor minerário.





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