A- A+

Economia IC-Br recua 0,57% em julho ante maio, afirma Banco Central Queda mensal do IC-Br foi impulsionada pelos segmentos de metais e energia, mas o indicador segue em alta tanto no acumulado de 2026 quanto em 12 meses

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,57% em julho na comparação com junho, informou a autarquia nesta quarta-feira (5).

Houve queda em commodities metálicas (-4,52%) e de energia (-2,82%). Por outro lado, houve alta de commodities agropecuárias (1,51%).

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil.

O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em dólares, o índice agregado recuou 0,39% em julho, com queda nas commodities metálicas (-4,39%) e de energia (-2,65%), contra alta nas commodities agropecuárias (1,71%).

O IC-Br medido em reais acumula alta de 1,97% de janeiro a julho deste ano. Em 12 meses, ele cresce 2,28%.

Os preços das commodities agropecuárias caem 1,43% no ano e recuam 5,68% em 12 meses. As commodities metálicas têm alta de 5,69% no ano e sobem 31,05% em 12 meses. Já as commodities de energia avançam 8,05% no ano e sobem 1,38% em 12 meses.

Veja também