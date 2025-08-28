A- A+

OPERAÇÃO CARBONO OCULTO ICL manifesta apoio às operações contra o crime organizado no setor de combustíveis O Instituto afirma que a atuação do crime no setor impacta diretamente a arrecadação de impostos e as políticas públicas

O Instituto Combustível Legal (ICL) manifestou "total apoio" a operações em andamento nesta quinta-feira, 28, contra a presença do crime organizado no setor de combustíveis.

Em nota, a instituição destaca o fato de que somente a Operação Carbono Oculto foca em 350 alvos com mandados de prisão, busca e apreensão em sete Estados brasileiros para desarticular um esquema criminoso no setor de combustíveis.

O ICL diz ainda que, além de lavar dinheiro ilícito e afetar diretamente a segurança pública, a atuação do crime no setor impacta diretamente a arrecadação de impostos e as políticas públicas, a concorrência entre os bons operadores do setor e o dia a dia dos milhões de motoristas que compram combustível diariamente.

"Temos alertado para a entrada do crime organizado no setor de combustíveis nos últimos anos, causando enormes prejuízos econômicos e sociais. Acreditamos que esta operação pode ser um marco em nossa sociedade para deixar claro, através de ações, que o Brasil não está disposto a tolerar práticas ilícitas. Reforçamos também a urgência na aprovação de leis que punam, de forma exemplar, devedores contumazes e quem mais buscar brechas para atuar de forma ilegal", afirma o presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Kapaz.

