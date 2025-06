Icônica bolsa Hermès original de Jane Birkin vai ser leiloada

A- A+

A Sotheby’s em breve leiloará a icônica bolsa Hermès Birkin original que pertenceu à falecida atriz e cantora Jane Birkin, um dos modelos mais cobiçados da indústria da moda. A famosa bolsa de couro preta será colocada à venda em Paris no dia 10 de julho, informou a casa de leilões em comunicado nesta quinta-feira.

Antes disso, ficará exposta na sede da casa em Nova York, entre os dias 6 e 12 de junho, atraindo colecionadores, fashionistas e curiosos dispostos a testemunhar um pedaço vivo da história da moda.

A Birkin original foi encomendada em 1984 exclusivamente para Jane Birkin e em colaboração com ela, por Jean-Louis Dumas, então CEO da Hermès International.





Birkin contou em entrevistas que encontrou Dumas durante um voo e reclamou da falta de uma bolsa Hermès que atendesse às suas necessidades. A cantora franco-britânica relatou que esboçou um modelo em um “saco de enjoo” e, pouco tempo depois, Dumas lhe apresentou a Birkin original, que a marca passou a comercializar com seu nome.

Jane Birkin vendeu sua bolsa em 1994 para arrecadar fundos para uma instituição de caridade voltada à luta contra a AIDS. A peça foi leiloada novamente em 2000 e, desde então, pertence à colecionadora que se identifica como “Catherine B” no Instagram. A biografia em seu perfil dela na plataforma diz que ela é a “orgulhosa proprietária da primeira bolsa Hermès Birkin”.

Um representante da Sotheby’s confirmou que essa colecionadora é a vendedora.

As bolsas Hermès costumam atingir preços mais altos na revenda do que nas boutiques, devido às longas listas de espera.

O recorde de valor por uma bolsa vendida em leilão pertence a uma Hermès Kelly conhecida como Himalaya, feita com couro de crocodilo e adornada com diamantes, que foi arrematada por 4 milhões de dólares de Hong Kong em 2021 (cerca de US$ 510 mil). O leilão foi realizado pela Christie’s.

Diferentemente das versões luxuosas e imaculadas que conhecemos hoje, a Birkin de Jane carrega marcas do tempo — e isso só aumenta seu valor simbólico. A peça tem sinais de uso intenso, marcas de colagens de adesivos, além de sete características únicas que não aparecem nos modelos comercializados a partir de 1984, ano em que a bolsa foi oficialmente lançada.

