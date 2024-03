IDH: Brasil não voltou ao patamar de 2019, antes da pandemia, o mundo já se recuperou

O Brasil melhorou no desenvolvimento humano, mas ainda não conseguiu recuperar os índices de bem-estar social de antes da pandemia. O país está atrasado em comparação com o mundo, que já conseguiu voltar a ter indicadores de antes da crise sanitária

O IDH do país passou de 0,754 para 0,760, ainda inferior ao que o Brasil ostentava antes da Covid-19, que era de 0,766. No mundo, o indicador foi para 0,739, o mesmo de 2019.

A expectativa de vida que ainda está abaixo do nível pré-pandemia e os indicadores de educação que ficaram estagnados no período explicam parte dessa piora de desempenho em relação ao mundo. Brasil conseguiu voltar aos níveis de 2017.

O mundo avançou mais em educação, os anos de estudo esperados subiram de 12,8 para 13, enquanto o do Brasil ficou praticamente estagnado.