SETOR EXTERNO IDP de abril sobe 42% ante um ano com destaque para novos investimentos, diz Rocha, do BC O volume de participação no capital exceto reinvestimento de lucros cresceu de US$ 1,430 bilhão em abril de 2024 para US$ 3,981 bilhões no mês passado

O chefe do departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, destacou nesta segunda-feira, 26, que a entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) cresceu 42% em abril de 2025 ante o mesmo período do ano anterior. Esse resultado se deve à entrada de novos investimentos, afirmou.

"Novos investimentos de empresas do exterior que compraram empresas no Brasil, ou maior capitalização pelas matrizes no exterior das suas subsidiárias no Brasil: foram esses investimentos que cresceram no mês de abril", disse Rocha, em uma entrevista coletiva para comentar as estatísticas do setor externo de abril, divulgadas pela manhã.

O volume de participação no capital exceto reinvestimento de lucros - rubrica que reúne esses investimentos - cresceu de US$ 1,430 bilhão em abril de 2024 para US$ 3,981 bilhões no mês passado, segundo as estatísticas divulgadas pelo BC nesta segunda-feira.

Rocha destacou ainda que o IDP acumulado em 12 meses financia o déficit acumulado nas transações correntes nesse mesmo período em abril.



