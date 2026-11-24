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Construção Civil IEJC lança programa de residência técnica em Engenharia Civil em Pernambuco Pós-graduação terá duração de 18 meses e prevê formação especializada aliada à experiência prática em canteiros de obras de empresas parceiras

O Instituto Engenheiro Joaquim Correia (IEJC) lançou, nesta segunda-feira (23), um programa de Residência Técnica em Engenharia Civil em Pernambuco. A iniciativa foi apresentada durante um jantar em comemoração aos cinco anos da instituição, realizado no restaurante Coco Bambu, e reuniu representantes de construtoras, entidades do setor e instituições acadêmicas.

A proposta é aproximar a formação universitária das demandas do mercado de trabalho, oferecendo aos jovens engenheiros uma experiência imersiva na rotina da construção civil. Segundo o presidente do IEJC, José Maria da Cruz Neto, o programa busca enfrentar a dificuldade das empresas em encontrar profissionais preparados para assumir responsabilidades e tomar decisões nos canteiros de obras.

De acordo com o dirigente, a iniciativa também pretende contribuir para a permanência dos profissionais na área, diante dos desafios enfrentados por recém-formados no início da carreira. “A proposta é oferecer uma trilha de carreira estruturada, que aproxime os profissionais da realidade das empresas e contribua para a retenção de talentos no setor”, afirma.

A Residência Técnica será oferecida como uma pós-graduação lato sensu, estruturada no modelo Master in Business Innovation (MBI). O curso terá duração de 18 meses, com carga horária de 375 horas, e combinará aulas teóricas com atividades práticas em canteiros de obras. A formação será organizada em seis eixos relacionados às demandas do setor.

Podem participar engenheiros formados há, no máximo, quatro anos e com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE). As vagas serão indicadas por construtoras associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) e à Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), responsáveis pelo financiamento integral do curso.

A iniciativa também contempla profissionais que ainda não possuem vínculo empregatício com as empresas parceiras. Nesse caso, será necessário dedicar de 30 a 40 horas semanais às atividades nos canteiros de obras.

Entre os conteúdos previstos estão novas tecnologias, processos construtivos, pré-fabricação, digitalização, inteligência artificial, sustentabilidade e gestão de negócios. A intenção é preparar os participantes para acompanhar as transformações do setor e aplicar conhecimentos técnicos e gerenciais na resolução de problemas cotidianos.

Formação profissional e empregabilidade

Além da nova pós-graduação, o IEJC desenvolve projetos de qualificação profissional em diferentes regiões do país. Em cinco anos de atuação, a instituição já formou mais de 1.400 profissionais por meio de 27 programas realizados em nove estados brasileiros, com a participação de mais de 70 construtoras parceiras.

Segundo os dados apresentados pelo Instituto, as mulheres representam 25,3% dos profissionais formados para atuar na mão de obra direta. A empregabilidade também aparece entre os indicadores da instituição: mais de 45% dos participantes foram contratados após a conclusão das formações.

Para 2027, a meta é ultrapassar a marca de 2 mil profissionais qualificados. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo IEJC estão os projetos Gente Que Constrói e Elas em Obras, que oferecem capacitação gratuita.

Sobre o IEJC

Fundado em 2021, no Recife, o Instituto Engenheiro Joaquim Correia é uma instituição sem fins lucrativos dedicada ao ensino, à pesquisa, à tecnologia e à inovação. A entidade atua na qualificação profissional, no desenvolvimento da engenharia e na promoção da inclusão social.

Inspirado no legado do professor Joaquim Correia, que lecionou na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por 45 anos, o Instituto desenvolve projetos que aproximam o conhecimento acadêmico da prática profissional, com foco no desenvolvimento sustentável da construção civil.

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