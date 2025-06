IEL promove debate sobre saúde mental de colaboradores no trabalho em Petrolina

A- A+

O auditório do Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEL-PE) sediou na noite da última quinta-feira (5) a 1ª edição do evento “Pessoas e Negócios”, em Petrolina. O debate recebeu a mediação da psicóloga e analista do IEL-PE Luana Martins que evidenciou questões como relacionamentos, saúde mental e o papel das lideranças na promoção de ambientes saudáveis e produtivos.

Para o tesoureiro David Roberto, o evento foi extraordinário por mostrar a necessidade dos empresários se preocuparem com a saúde mental dos colaboradores. “Com esses investimentos, as empresas passam a ouvir mais os colaboradores e recebem de volta profissionais que geram retorno para muito mais além dos números”, frisou.

Já a CEO da Humanize 360, Rose Sampaio, que está no comando de uma empresa voltada para o desenvolvimento humano, gestão de negócios e neurociência traduziu o evento como uma a “excelente oportunidade de tirar dúvidas e ver empreendedores novos trazendo muito conhecimento na área de gestão e de negócios. Tudo pelo viés do comportamento e da máxima que o sucesso de qualquer negócio começa pelas pessoas”.

A primeira edição teve a realização do IEL-PE com o apoio da FIEPE, SESI, Sebrae e ABRH-PE. O evento também contou com as participações do diretor regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PE) e fundador da EloEduca, Osvaldo Souza; do contador e sócio administrador da Odara Food, Tássio Reis; e do psicólogo, mentor, empreendedor e empresário Raick Santana.

