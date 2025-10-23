A- A+

ARCABOUÇO FISCAL IFI: governo precisa de superávit de R$ 27,1 bi no 4º tri para cumprir piso da meta fiscal O governo esperava arrecadar R$ 10,6 bilhões com o texto ainda este ano

O governo federal vai precisar obter um superávit primário de R$ 27,1 bilhões no último trimestre de 2025 para cumprir o piso da meta fiscal. A estimativa consta do mais recente Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), publicado pela Instituição Fiscal Independente do Senado (IFI) nesta quinta-feira, 23.

A derrubada da Medida Provisória (MP) alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Congresso, no último dia 8, tornou a obtenção desse superávit mais difícil, alertam os analistas da IFI. O governo esperava arrecadar R$ 10,6 bilhões com o texto ainda este ano, e contabilizou os recursos nas suas estimativas fiscais.

"Com o fim dos efeitos da MP nº 1.303, o Executivo pode ter que recorrer a um contingenciamento no próximo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, a ser divulgado no fim de novembro, caso não ocorram compensações para essa perda de receitas", escrevem o diretor da IFI Alexandre Andrade e o analista Pedro Souza.

Nas contas da instituição, o governo central acumula um déficit primário de R$ 58,1 bilhões de janeiro a setembro de 2025, quando abatidos os gastos que não são considerados para o cumprimento da meta. Para chegar ao centro do alvo, de déficit zero, seria necessário obter um superávit primário da mesma monta.

Para atingir o piso do alvo - um déficit de R$ 31 bilhões -, o governo precisaria produzir um superávit de R$ 27,1 bilhões entre outubro e dezembro. Os analistas da IFI alertam, no entanto, que obter esse resultado pode ser desafiador por duas razões principais: frustração de receitas e aumento do déficit das empresas estatais - sobretudo por causa dos Correios -, que podem demandar um aporte do Tesouro e o esforço fiscal necessário para cumprir o alvo.



