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justiça iFood aciona Keeta na Justiça por aliciamento de parceiros e concorrência desleal Companhia brasileira solicita uma perícia para dimensionar o volume de recursos injetados pela matriz estrangeira para bancar o que chamou de "descontos irracionais"

O embate pelo domínio do ecossistema brasileiro de entregas de refeições acaba de ganhar um novo desdobramento nos tribunais.

O iFood ingressou com uma ação na 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo contra a Keeta, subsidiária da gigante chinesa Meituan, alegando condutas anticompetitivas que visam sufocar a concorrência.

A líder do setor acusa a rival asiática de praticar preços predatórios e de estruturar um esquema ilícito para cooptar restaurantes parceiros por meio do vazamento de dados confidenciais.

Na petição inicial, a companhia brasileira solicita uma perícia econômico-financeira para dimensionar o volume de recursos injetados pela matriz estrangeira, tática conhecida no mercado como deep pockets, para bancar o que chamou de “descontos irracionais”.

O iFood se baseou em laudos de três consultorias e aponta que a concorrente opera com receitas líquidas negativas por pedido no Brasil, subsidiando reduções médias superiores a 40%.

— A participação de mercado que a Keeta alcança hoje é fictícia, financiada por meio de subsídios que desaparecem quando os descontos são racionalizados. É uma competição sobre quem tem o “bolso mais fundo” para subsidiar por mais tempo descontos irracionais, até que os competidores menos capitalizados encerrem suas atividades, os descontos desapareçam e o setor sofra as consequências desse ajuste — afirma Lucas Pittioni, vice-presidente Jurídico do iFood.

Segundo a brasileira, essa estratégia criaria uma "bolha de cupons", obrigando os próprios estabelecimentos a cofinanciar parte das ofertas para reter clientes, o que acaba espremendo suas margens de lucro operacionais.

Para ilustrar o problema, o iFood faz no processo um paralelo com um fenômeno agressivo de subsídios que provocou o fechamento de 1,61 milhão de pequenos negócios na China em 2025 e alerta para os riscos de involução do setor.

A denúncia ganha contornos ainda mais sensíveis com a acusação de um esquema estruturado de aliciamento comercial.

Foram anexadas ao processo transcrições de áudios nos quais um gerente da marca asiática relata a busca por informações mercadológicas da rival e admite a criação de uma equipe dedicada a abordar os estabelecimentos sujeitos à exclusividade com o aplicativo brasileiro.

Esse time de cooptação, segundo a denúncia, seria formado por ex-funcionários do próprio iFood munidos de dados confidenciais privilegiados.

Nas gravações, o executivo declara que a plataforma estaria disposta a auxiliar no pagamento financeiro das multas decorrentes dessas quebras rescisórias.

Processo no Cade

A escalada judicial caminha em paralelo a uma intensa guerra de narrativas já instaurada na esfera administrativa. No fim de agosto, a líder do segmento no país formalizou uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), requerendo a adoção de medidas preventivas imediatas para frear a estratégia de precificação da concorrente.

A acusação sustenta que o braço da Meituan estaria operando com prejuízos propositais e receitas líquidas negativas por pedido, configurando uma tentativa de eliminar concorrentes com base apenas em sua capacidade de financiamento estrangeiro.

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