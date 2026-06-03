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VAZAMENTO DE DADOS iFood confirma vazamento de dados cadastrais de 1,2 milhão de clientes Incidente ocorreu em dezembro e não envolveu informações financeiras de usuários

O iFood confirmou nesta quarta-feira (3) o vazamento de dados cadastrais de 1,2 milhão de usuários, o equivalente a cerca de 2% de sua base de clientes.

Segundo a empresa, trata-se de um incidente isolado ocorrido em dezembro de 2025, que teria sido rapidamente contido pelos protocolos de segurança da plataforma.

De acordo com o iFood, o vazamento envolveu apenas informações cadastrais, como nome e CPF. A empresa afirma que não houve comprometimento de senhas, dados de pagamento nem registros financeiros dos usuários.

“O iFood lamenta o ocorrido e reforça para os usuários que todas as comunicações são feitas somente pelos canais oficiais da plataforma. A segurança da nossa comunidade é prioridade e seguimos atuando em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para aprimorar constantemente nossos sistemas”, disse a empresa em nota.

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