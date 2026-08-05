A- A+

negócios iFood e Caixa fecham parceria para facilitar crédito para motos e bikes elétricas à entregadores Trabalhadores poderão compartilhar histórico de ganhos na plataforma para auxiliar análise de crédito na compra de veículos

O iFood e a Caixa Econômica Federal anunciaram hoje uma parceria para ampliar o acesso de entregadores a crédito para compra de motocicletas e bicicletas elétricas.

A iniciativa cria um novo mecanismo de comprovação de ganhos para esse grupo, além de condições de financiamento com juros reduzidos.

Por meio desse mecanismo, trabalhadores elegíveis poderão autorizar o compartilhamento do histórico de ganhos e o engajamento registrado na plataforma para ajudar na análise de crédito realizada pela Caixa.

Segundo o iFood, a medida busca reduzir uma das principais barreiras enfrentadas por esses profissionais para contratação de financiamentos de longo prazo: comprovar sua capacidade financeira pelos modelos tradicionais.

— Ao transformar a experiência e os dados desses profissionais em uma ponte para o crédito, em parceria com a Caixa, ajudamos a superar uma barreira histórica e facilitamos o caminho para quem deseja investir em um veículo próprio, ampliar sua autonomia e fortalecer sua atividade profissional — diz Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

A iniciativa foi lançada durante a operação do programa Move Brasil, que oferece condições específicas para o financiamento de veículos novos para esse público. Segundo o iFood, a parceria utiliza o programa como uma das ações para ampliar o acesso ao crédito, mas vai além dele:

"Trata-se de uma parceria de longo prazo, com potencial para desenvolver novas soluções financeiras para os entregadores. Dessa forma, mesmo que o Move Brasil tenha vigência limitada, a parceria entre iFood e Caixa seguirá ativa, sempre respeitando os critérios de concessão, análise de crédito e políticas da Caixa Econômica Federal", declarou o iFood, em nota.

Como solicitar

Os entregadores já podem solicitar o financiamento pelos canais da Caixa, inclusive por meio de análise digital. Ao autorizar o compartilhamento de informações — esse passo é feito com o banco — , o iFood enviará à instituição financeira o histórico de ganhos registrado na plataforma para subsidiar a análise de crédito. Para dar início ao processo, basta acessar um link exclusivo.

Manoel Ventura: Governo avalia rever exigência de CNPJ e nota fiscal para ‘nanoempreendedor’ diante de risco político

O iFood destaca que caberá exclusivamente à Caixa definir os critérios de elegibilidade, realizar a análise de crédito, aprovar as propostas e formalizar os contratos de financiamento, de acordo com suas políticas internas.

As empresas também informaram que fornecerão materiais educativos com orientações sobre o uso consciente do crédito e informações sobre o processo de contratação do financiamento.

Veja também