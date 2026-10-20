A- A+

Negócios iFood paga R$ 1 bilhão da startup Caju e aumenta aposta no mercado de benefícios corporativos Operação foi anunciada hoje e ainda deve ser analisado pelo Cade

O iFood deve desembolsar R$ 1 bilhão na compra da Caju, startup de tecnologia para benefícios corporativos. O valor da operação foi confirmado ao Globo por pessoas próximas à companhia.

A operação reforça a aposta da plataforma de entregas no mercado de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR), que movimenta R$ 150 bilhões por ano no país.

O acordo entre as empresas foi assinado nesta terça-feira, e une dois dos principais nomes do segmento de benefícios flexíveis num momento de mudanças nas regras do setor.

A partir do mês que vem, cartões de VA e VR deverão ser aceitos em qualquer maquininha. A chamada interoperabilidade faz parte de um conjunto de novas regras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em portaria publicada em novembro do ano passado que alterou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Em comunicado, o iFood afirmou que a aquisição da Caju "deve acelerar ainda mais as mudanças no setor".

O iFood Benefícios atende 1,7 milhão de usuários, vinculados a 65 mil empresas, enquanto a Caju tem mais de 70 mil clientes corporativos e 1,3 milhão de trabalhadores em sua base.

Já a rede de locais credenciados, ou seja, que aceitam os cartões é de 11 milhões de estabecimentos físicos e 500 mil online no caso do iFood Benefícios e 12 milhões que aceitam a Caju.

O acordo foi comunicado para o Cade hoje e será também enviado ao Banco Central para avaliação.

Até a conclusão das aprovações regulatórias, o iFood Benefícios e a Caju continuam operando de forma independente, sem impacto para clientes, colaboradores e parceiros.

O aquisição da Caju é parte dos investimentos de R$ 24 bilhões que o iFood faz até março de 2027, um aumento de 40% em relação aos R$ 17 bilhões investidos no ciclo anterior.

Os aportes incluem ainda expansão nas entregas Turbo, em até 20 minutos, e a criação de um serviço para levar o cliente presencialmente para o restaurante.

Veja também