Qua, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DRONES

iFood retoma operações com drones em Sergipe para reforçar estratégia multimodal

A operação retorna com capacidade para até 280 pedidos por dia

Reportar Erro
iFood retoma operações com drones em Sergipe para reforçar estratégia multimodal.iFood retoma operações com drones em Sergipe para reforçar estratégia multimodal. - Foto: Divulgação

De olho na estratégia multimodal, o iFood vai retomar a operação de entregas por drones em Sergipe, em parceria com a Speedbird Aero. A rota será ampliada após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) conceder a primeira autorização permanente do País para voos seguros sobre áreas com circulação de pessoas.

A rota foi iniciada em 2021 como projeto-piloto. Agora, a operação retorna com capacidade para até 280 pedidos por dia.

A retomada ocorrerá com uma nova aeronave, com mais capacidade. O limite transportado subiu de 3 quilos para 5 quilos.

A rota parte do Shopping Center RioMar, em Aracaju, sobrevoa um trecho de menos de um minuto em área com circulação de pedestres e cruza o rio Sergipe para chegar a Barra dos Coqueiros, conectando restaurantes de um município a condomínios residenciais da cidade vizinha.

Leia também

• Guerra do delivery continua: entenda a nova "treta" do iFood, dessa vez com restaurantes

• Plataformas digitais, como Uber e iFood, não garantem remuneração justa, aponta estudo

• iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores

Pelo ar, o percurso tem menos de quatro quilômetros, e a entrega chega ao consumidor em até 30 minutos. Por terra, o trajeto demoraria cerca de uma hora, já que ida e volta somam 36 quilômetros.

O entregador é o responsável pela última milha, ou seja, o trecho que vai do pouso do drone até o consumidor. "O iFood é multimodal: combina bicicletas, motos, carros, barcos, robôs e agora também drones para conectar um ecossistema complexo de entregas com precisão", afirma o diretor de Logística do iFood, Rodolfo Klautau.

Com isso, o drone entra para resolver trechos que não fariam sentido para o entregador, "que continua sendo alocado em rotas mais produtivas", ainda segundo o executivo.

A Speedbird Aero, parceira do iFood na iniciativa, é a única empresa com dois modelos de drones aprovados pela Anac para operações BVLOS ('além da linha de visada do operador', em português) voltadas à entrega de cargas no Brasil.

"A retomada e expansão do projeto em Aracaju é um marco não apenas para o iFood e a Speedbird, mas para todo o setor de mobilidade aérea no Brasil. É um passo fundamental para a consolidação das entregas por drone no País", afirma o CEO da Speedbird Aero, Manoel Coelho.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter