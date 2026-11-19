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TECNOLOGIA iFood sofre ataque hacker e tem vazamento de dados de usuários, restaurantes e entregadores Acesso não autorizado ocorreu no último dia 14 de novembro e informado nesta quinta-feira pela companhia

O iFood informou que foi alvo de um ataque hacker no dia 14 de novembro. De acordo com a empresa, o acesso não autorizado ocorreu em alguns de seus sistemas, foi identificado e contido. A maior plataforma de delivery disse que a apuração sobre o episódio ainda está em andamento.

Em comunicado, o iFood afirmou que não houve acesso a senhas, cartões de crédito, outros meios de pagamento, saldos, extratos bancários ou informações biométricas. A empresa também disse que, até o momento, não identificou evidências de divulgação ou uso indevido das informações acessadas.

O impacto do incidente varia de acordo com o público afetado. Para os clientes, segundo o iFood, o único dado acessado foi o número de telefone, mas sem informações como nome, CPF, e-mail ou endereço. A mesma situação foi registrada para usuários do iFood Benefícios.





Já no caso de representantes de restaurantes e outros parceiros, os dados acessados podem incluir o telefone cadastrado e/ou CPF. Entre os entregadores, o acesso pode ter envolvido informações cadastrais como nome, e-mail, telefone, endereço, CPF e, em alguns casos, dados bancários, como agência e conta utilizadas para repasse. A empresa ressalta que nem todos os entregadores foram afetados da mesma forma.

O iFood informou que os entregadores cujos dados tenham sido acessados receberão um e-mail com o detalhamento das informações envolvidas.

A empresa afirma que não é necessária nenhuma ação por parte dos usuários nas contas, mas recomenda atenção a mensagens, ligações e e-mails suspeitos que solicitem senhas, códigos de verificação ou pagamentos. Também orienta que os consumidores evitem clicar em links desconhecidos e, se possível, ativem a verificação em duas etapas.

O iFood diz ainda que notificou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e está colaborando com o órgão. A investigação e o monitoramento seguem em andamento, e a empresa afirma que atualizará as informações caso surjam novidades.

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