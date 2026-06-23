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qualificação IFPE abre 200 vagas para especialização gratuita em Gestão Pública na modalidade EaD; veja edital Podem concorrer profissionais que já possuam diploma de curso superior e que atuem ou pretendam atuar na administração pública

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) está com 200 vagas abertas para a especialização gratuita em Gestão Pública, ofertada na modalidade de Educação a Distância (EaD).



As oportunidades estão distribuídas entre os polos Limoeiro, Palmares, Pesqueira, Sertânia e Timbaúba. Cada unidade contará com 40 vagas, destinadas para ampla concorrência, pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, além de candidatos com deficiência.

Critérios

Podem concorrer profissionais que já possuam diploma de curso superior e que atuem ou pretendam atuar na administração pública, no setor público não estatal ou em áreas correlatas.



Seleção

A seleção será realizada por meio de análise curricular, considerando critérios como formação acadêmica, experiência profissional, cursos de formação continuada e atividades voluntárias.



Segundo o edital, a pontuação máxima é de 100 pontos, e a classificação seguirá ordem decrescente, com prioridade para agentes públicos em efetivo exercício.







Inscrições

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 6 de julho no site da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 50.



Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa até o dia 26 de junho. O resultado dos pedidos será divulgado em 29 de junho.



Entre os documentos exigidos para inscrição estão documento oficial com foto, CPF, certidão de nascimento ou casamento, diploma de graduação e comprovantes para análise curricular.

Sobre a especialização

Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a especialização em Gestão Pública tem duração de 18 meses e busca capacitar profissionais para atuar como gestores e analistas de políticas governamentais.

Apesar de oferecido na modalidade EaD, o curso prevê encontros presenciais obrigatórios nos polos escolhidos pelos candidatos no momento da inscrição.



As atividades ocorrerão, em regra, aos sábados, com frequência quinzenal. No polo de Sertânia, também poderão ser realizados encontros às sextas-feiras à noite.

O resultado final da seleção e as orientações para matrícula estão previstas para serem divulgadas em 25 de julho.

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