A- A+

qualificação IFPE abre inscrições para cursos gratuitos em Igarassu e Jaboatão dos Guararapes Cursos ofertados de Eletricista Industrial, Técnico em Segurança do Trabalho e em Planejamento e Controle da Produção têm inscrições até 7 de janeiro

O Programa Autonomia e Renda Petrobras está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Eletricista Industrial, no Campus Igarassu, e Técnico em Segurança do Trabalho e em Planejamento e Controle da Produção, no Campus Jaboatão dos Guararapes. O programa é uma parceria entre a Petrobras e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), e está com vagas abertas até o dia 7 de janeiro de 2026.

O Programa Autonomia e Renda Petrobras tem como principal objetivo qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos. Os participantes receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período do curso. Para mulheres com filho(s) de até 11 anos, a bolsa-auxílio será no valor de R$ 858 mensais.

A turma do curso de Eletricista Industrial, de Formação Inicial e Continuada (FIC), com seis meses de duração, terá 40 vagas. Já o Técnico em Segurança do Trabalho abrirá duas turmas com 60 vagas ao todo, além de duas turmas de Técnico em Planejamento e Controle da Produção, também com 60 vagas. Ambos os técnicos terão duração de um a dois anos de estudos.

Para se inscrever no curso de Eletricista Industrial, é necessário ter 18 anos de idade ou mais e Ensino Fundamental I completo. Para os cursos técnicos, é preciso que o candidato tenha, no mínimo, Ensino Médio completo e ter cursado todo o Ensino Fundamental em escola pública. A seleção dos estudantes será por sorteio público entre os inscritos.

*Com informações da assessoria



Veja também